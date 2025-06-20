BİM 20 HAZİRAN 205 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e büyük aile çadırı geliyor!
BİM 20 Haziran 2025 kataloğunda kamp tutkunlarından evini yenilemek isteyenlere kadar farklı ihtiyaçlara hitap eden ürünler indirimli olarak satışa çıkıyor. Aile çadırı, kamp gölgeliği, taşıma arabası, dijital saat, çeyiz paketi ve ankastre setler öne çıkanlar arasında.
BİM, 20 Haziran 2025 tarihli aktüel kataloğuyla yaz sezonuna özel fırsatları vitrine taşıdı. Kamp yapmayı planlayanlar ve yazlık ihtiyaçlarını tamamlamak isteyenler için çadırdan kamp taşıma arabasına, ankastre setten çeyiz ürünlerine kadar çok sayıda ürün raflara geliyor. Ayrıca, pek çok teknoloji ürününde de indirim var.
İşte BİM 20 Haziran 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 20 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- LG 65" 4K HDR10 WebOS24 QNED Tv 42.900 TL
- TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 19.990 TL
- Casper Via M40 Cep Telefonu 6 GB/128 GB 6.490 TL
- 10.000 Mah Powerbank 499 TL
- Bluetooth Çocuk Kulaklığı 399 TL
- El Feneri 175 TL
- Karaoke Mikrofon 499 TL
BİM 20 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kaymaz Tabanlı Ölçülü Çelik Karıştırma Kabı 299 TL
- Cam Vazo 199 TL
- Ayaklı Cam Meyvelik 269 TL
- Cam Büyük Kase 189 TL
- Ayaklı Cam Lokumluk 89 TL
- Cam Peçetelik 59 TL
- Cam Kase 175 TL
- Borcam Kare Tepsi Seti 349 TL
BİM 20 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Range Çeyiz Paketi 4.990 TL
- Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL
- Şarjlı Elektrikli Diş Fırçası 799 TL
- Action 6'lı Yedek Başlık Cross 475 TL
- Philips Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL
- Blaupunkt Robot Süpürge S10 PRO 9.990 TL
- Mini Buzdolabı 5.250 TL