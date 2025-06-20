BİM, 20 Haziran 2025 tarihli aktüel kataloğuyla yaz sezonuna özel fırsatları vitrine taşıdı. Kamp yapmayı planlayanlar ve yazlık ihtiyaçlarını tamamlamak isteyenler için çadırdan kamp taşıma arabasına, ankastre setten çeyiz ürünlerine kadar çok sayıda ürün raflara geliyor. Ayrıca, pek çok teknoloji ürününde de indirim var.

İşte BİM 20 Haziran 2025 Aktüel Kataloğu...