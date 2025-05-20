BİM 20 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi ürünler indirimli?
Merakla beklenen BİM 20 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 20 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de güneş kreminden vücut losyonuna, duş jelinden seyahat setine, deodoranttan saç serumuna kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Merakla beklenen BİM 20 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 20 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de dana kavurma, süt, kangal sucuk, dondurma, peynir, piliç baget, yoğurt, pirinç gibi birçok üründe indirim var. İşte 20 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 20 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Maret Dana Baton Kavurma 1000 gr 699 TL
- Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL
- İçim Tam Yağlı Ayran 2 Litre 59 TL
- Yörükoğlu Az Yağlı Yoğurt 3 kg 87,50 TL
- Banvit Piliç Baget 69.90 TL
- Namet Dana Kangal Sucuk 199,50 TL
- Namet Soslu Dana Döner 129 TL
- Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 279,50 TL
- Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 219 TL
- Yörükoğlu Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 279 TL
- Banvit Piliç Çıtır Kanat 179 TL
BİM 20 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg 175 TL
- Marmarabirlik Siyah Zeytin 1400 gr 199 TL
- Doyum Bulgur Çeşitleri 1 kg 24,75 TL
- Pastavilla Makarna Çeşitleri 24,50 TL
- Filiz Sebzeli Burgu Makarna 22,75 TL
- Pek Food Burgu Erişte 32,50 TL
- Tada Mısır Konservesi 15 TL
- Efsane Tam Buğday Un 2 kg 49,50 TL
- Birma Paket Margarin 4x250 gr 67,50 TL
- Lokman Reçel Çeşitleri 77,50 TL
- Tat Bezelye 27,50 TL
- Çiçek Acı Biber Sosu 28,50 TL
BİM 20 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Krema Fiskobirlik 800 gr 95 TL
- Züber Nohut Cipsi Çeşitleri 39,50 TL
- Nestle Crunch Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 84,50 TL
- Party Deniz Tuzlu Tortilla Mısır Cipsi 19,50 TL
- Dido Ülker Paket 3x35 gr 48 TL
- Ülker Altınbaşak Yoğurt Aromalı Mevsim Yeşillikli Kraker 27,50 TL
- Milka Kakao Kremalı Bisküvi 99 TL
- Kek Kinder Pingui Çikolata Kaplı Sütlü Kek 4x30 gr 56 TL
- Ülker Altınbaşak Labneli Sandviç Kraker 29,50 TL
- Jacobs Selection Filtre Kahve 250 gr 124,50 TL
- Seksüt Soğuk Kahve Çeşitleri 35 TL