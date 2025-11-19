BİM 21 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM'de neler var?
BİM 21 Kasım 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! Bu hafta mağazalarda teknoloji, mutfak gereçleri, kışlık ısıtıcılar, tekstil ürünleri ve oyuncak kategorilerinde dikkat çeken fırsatlar var. 22.950 TL’ye 65'' QLED Google TV, 12.750 TL’ye 43'' QLED Android TV, 9.450 TL’ye Kumtel cam ankastre set ve 1.190 TL’ye şömine tipi çift yönlü ısıtıcı öne çıkıyor. Ayrıca düdüklü tencere seti, porselen yemek takımı, valiz çeşitleri, pijama takımları ve Hot Wheels araba setleri de reyonda yer alacak. Peki 21 Kasım’da BİM’e hangi ürünler geliyor?
BİM 21 Kasım 2025 Aktüel Kataloğu, hem kış hazırlığı yapanlara hem de uygun fiyatlı ev ihtiyaçlarını tamamlamak isteyenlere geniş bir ürün seçkisi sunuyor. Bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında 65 inç QLED Google TV, 43 inç Full HD QLED Android TV, Kumtel cam ankastre set, çift yönlü şömine tipi ısıtıcı, yağlı radyatörler ve mini quartz ısıtıcı yer alıyor.
Mutfak kategorisinde düdüklü tencere seti, porselen yemek takımı, hasır organizerler, makarna tabakları, baharat setleri ve gravürlü kahve fincanı öne çıkıyor. Tekstil reyonunda valiz seti, eşofman takımları, pijamalar ve bere çeşitleri sunulurken; oyuncak bölümünde Hot Wheels araba setleri, elektronik org, Barbie öğretmen bebek, uzaktan kumandalı araçlar ve eğitici oyuncaklar çocukları bekliyor.
Peki 21 Kasım BİM'e başka hangi ürünler gelecek?
İşte 21 Kasım BİM kataloğu 2025...
BİM AKTÜEL 21 KASIM 2025 KATALOĞU
- Düdüklü Tencere Seti ~3,5+ 7 L 1.199 TL
- Porselen Yemek Takımı 1.490 TL
- Kapaklı Saklama Kabı 269 TL
- Kapaklı Baharat Seti ~12x11,5 cm 269 TL
- Makarna Tabağı ~ 25,5 cm 89 TL
- Kapaklı Kek Standı ~ 15x15x13 cm 399 TL
- Fiyonk Desenli Kahve Yanı Su Bardağı ~190 cc 175 TL
- Bölmeli Hasır Organizer ~ 34x16 cm 249 TL
- Ponpon Detaylı Çok Amaçlı Sepet ~30x23,5 cm 249 TL
- Petek Kurutmalık 139 TL
- Akasya Kase 299 TL
- Sprey Yağdanlık ~200 ml 89 TL
- Dijitsu 65 İnç QLED Google TV 22.950 TL
- TCL 43 İnç Full HD QLED Android TV 12.750 TL
- Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL
- Kablosuz Kulaklık 499 TL
- Hybrid Bluetooth &Wireless Mouse 149 TL
- Nostaljik Radyo 849 TL
- 12 İnç Lcd Yazı Tahtası 199 TL
- Şarj Edilebilir Damacana Pompası 129 TL
- Antifrizli Oto Cam Suyu -21 Derece 5 L 110 TL
- Antifrizli Oto Cam Suyu -30 Derece 5 L 125 TL
- Radyatör Antifrizi -37 Derece 3 L 160 TL
- Antifrizli Oto Cam Suyu Konsantre -80 Derece 1 L 55 TL
- Yağmur Kaydırıcı 500 ml 45 TL
- Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL
- 9 Dilim Yağlı Radyatör 2.390 TL
- 11 Dilim Radyatör 2.690 TL
- Dikey Isıtıcı 1.850 TL
- Mini Quartz Isıtıcı 599 TL
- Fanlı Isıtıcı 699 TL
- Büyük Boy Valiz ~50x79x31 cm 875 TL
- Orta Boy Valiz ~45x69x26 cm 755 TL
- Küçük Boy Valiz ~38x58x23 cm 685 TL
- Valiz Organizer Set 6’lı 99 TL
- Valiz Etiketi 79 TL
- Pasaport Kılıfı 129 TL
- Çiçek Desenli Ev Botu Kadın 175 TL
- Çiçek Desenli Terlik Kadın 209 TL
- Bere Kadın Erkek 75 TL
- Eşofman Altı Kadın 249 TL
- Kapüşonlu Sweatshirt Kadın 419 TL
- Pijama Takımı Kadın 359 TL
- Yazma 85 TL
- 10'lu Dikiş Seti 125 TL
- Çok Fonksiyonlu Elektronik Org 1.490 TL
- 3’lü Araba Seti 275 TL
- Oyuncak Bulaşık Sepeti 149 TL
- Yataklı Puset 179 TL
- Oyuncak Tombul Beşik 129 TL
- Konuşan Cansu Bebek 299 TL
- Barbie Öğretmen Bebek 599 TL
- Oyuncak Pelüş Fil 499 TL
- Dikenli Oyuncak Top 119 TL
- Oyuncak Şehir Kamyonları 149 TL
- 3 Katlı Işıklı Raf 649 TL
- Kilitli 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790 TL
- Hikaye Kitapları 45 TL
- Tekerlekli Kitap 249 TL
- Sticker Kitapları 59 TL
- City Wood 399 TL
- Kolaysa Bul Tahmin Etme 79 TL
- Uzaktan Kumandalı 1:24 Premium Araçlar 1.190 TL
- Kelime Oyunu 179 TL