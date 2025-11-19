BİM 21 Kasım 2025 Aktüel Kataloğu, hem kış hazırlığı yapanlara hem de uygun fiyatlı ev ihtiyaçlarını tamamlamak isteyenlere geniş bir ürün seçkisi sunuyor. Bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında 65 inç QLED Google TV, 43 inç Full HD QLED Android TV, Kumtel cam ankastre set, çift yönlü şömine tipi ısıtıcı, yağlı radyatörler ve mini quartz ısıtıcı yer alıyor.