BİM 21 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e kalın teker elektrikli bisiklet geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 21 Mart 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 21 Mart 2025 tarihinde BİM'de kalın teker elektrikli bisikletten cep telefonuna, para sayma makinesinden ahşap çocuk yatağına, davlumbazdan mikrodalga fırına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; filtre kahve makinesi, dikey elektrikli süpürge, doğrayıcı, tava, ütü masası, yemek takımı, battaniye ve çeşitli oyuncaklarda da indirim var. İşte 21 Mart 2025 tarihinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 21 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- RKS RSI X PRO Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
- Casper VIA M40 Cep Telefonu 6.490 TL
- TECNO SPARK GO 2024 Cep Telefonu 5.750 TL
- Senna 65' Frameless Ultra HD OLED Google Tv 20.990 TL
- Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 12.990 TL
- Range Hoparlörlü Kablosuz Şarj Cihazı 925 TL
- Nautica Bluetooth Speaker 699 TL
- Para Sayma Makinesi 2.250 TL
- Mercusys Menzil Genişletici 499 TL
- 2 Fonksiyonlu 720 Derece Dönen Musluk Ucu 89 TL
- Evye Borusu 199 TL
- DecoLove Ahşap Çocuk Yatağı 1.490 TL
- 3 Fonksiyonlu Batarya Ucu 59 TL
- 2 Fonksiyonlu Musluk Ucu Perlatör 55 TL
- 2 Fonksiyonlu Batarya Ucu 89 TL
BİM 21 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL
- Kumtel İnverter Mikrodalga Fırın 1.990 TL
- Kumtel Vakum Makinesi 999 TL
- Homend Stand Mikser 4.250 TL
- Homend Türk Kahve Makinesi 1.390 TL
- Keysmart 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.750 TL
- Keysmart Rey 90105 Mini Buzdolabı 5.490 TL
- Range Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL
- Heifer Hyper Pro X Şarjlı Süpürge 4.950 TL
- Onvo Dijital Çay Makinesi 1.690 TL
- Philips Su Isıtıcı 999 TL
- Philips Doğrayıcı 1.450 TL
- Kumtel Banyo Baskül Dijital Cam Tartı 239 TL
- Kumtel Soğuk Tutucu İçecek ve Makyaj Dolabı 1.250 TL
- Heifer Mini Blender Set 1.190 TL
- Polosmart Saç Sakal Düzeltme Makinesi 319 TL
BİM 21 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Çelik Tepsi 299 TL
- Kare Saklama Kabı Seti 3x750 ml 35 TL
- Kulplu Badya Seti 69,50 TL
- Matara 530 ml 99 TL
- Seyahat Ürünleri 18,50 TL
- Güveç Tencere 109 TL
- Bıçak Seti 199 TL
- Tefal Manuel Rondo 500 ml 599 TL
- Tefal Şef Bıçağı 349 TL
- Tefal Wok Tava 679 TL
- Tefal Simplicty Tava 649 TL
- Tefal Santoku Bıçağı 279 TL
- Banyo Seti 299 TL
- Tekerlekli Organizer 129 TL
- Ayakkabılık 199 TL
- Çekmeceli Komodin 529 TL
- Ütü Masası 699 TL
- Kurutmalık 549 TL
- Cam Banyo Gider Kapağı 39 TL
BİM 21 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Emsan Çatal Kaşık Bıçak Seti 1.799 TL
- Güral Porselen 12 Kişilik 48 Parça Altın File Rölyefli Yemek Takımı 3.290 TL
- Rakle Altın Rimli Meşrubat Bardağı 470 cc 189 TL
- Sedef İşlemeli Hasır Tepsi 399 TL
- Rakle Altın Rimli Su Bardağı 345 cc 159 TL
- Çaydanlık 1.099 TL
- Emsan Alüminyum Döküm Kek Kalıbı 24 cm 399 TL
- Mehtap Gold Peçete 35 cm 129 TL
- Rakle Altın Rim Ayak Su Bardağı 110 cc 229 TL
- Emsan Cam Kapaklı Çelik Sahan 22 cm 649 TL
- Emsan Karnıyarık Tencere 24 cm 799 TL
- Emsan Derin Çelik Tencere 24 cm 799 TL
- Mehtap Derin Tencere 24 cm 599 TL
- Tava 26 cm 369 TL
- Karnıyarık 26 cm 599 TL
- Sahan 26 cm 299 TL