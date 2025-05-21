BİM 21 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor!
Merakla beklenen BİM 21 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 21 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de elektrikli motorlu bisikletten ankastre ocağa cam temizleme robotundan yaylı çift kişilik yatağa kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 21 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 21 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de ikili yataklı koltuk, tekli katlanır yataklı koltuk, cam temizleme robotu, yaylı katlanır yatak pek çok üründe indirim var. İşte 21 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 21 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk 9.990 TL
- Sando Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.990 TL
- Nitta İkili Yataklı Koltuk 5.990 TL
- Trend Yaylı Katlanır Yatak 2.199 TL
- Latex Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 10.990 TL
- Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL
BİM 21 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kumtel Vitroseramik Ankastre Ocak 4.950 TL
- Viper İkili Yataklı Koltuk 3.990 TL