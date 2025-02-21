BİM 21 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU YAYIMLANDI: BİM'e Oto Ürünleri Geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 21 Şubat 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 21 Şubat 2025 tarihi itibarıyla BİM'de, yazıcıdan oto ürünlerine, televizyondan Türk kahvesi makinesine, seyahat ütüsünden ışıklı şarjlı süpürgeye kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; mutfak gereçleri, cam demlik, moka pot, namaz elbisesi, oyuncak gibi ürünlerde de indirim var. İşte 21 Şubat 2025 tarihinde BİM'de satışa sunulacak indirimli ürünler...
BİM 21 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Universal Oto Kauçuk Paspas 350 TL
- Universal Oto Halı Paspas 295 TL
- Şarjlı Çok Fonksiyonlu Araç Süpürgesi 1.595 TL
- Araç İçi Dikiz Ayna Yol Kamerası 999 TL
- PVC Koltuk Koruyucu 59 TL
- Koltuk Arkası Organizer 99 TL
- Oto Bel Desteği 75 TL
- Çakmaklık Şarj Aleti Kablolu 209 TL
- Halı Bagaj Çantası 195 TL
- Araç Temizleme Jeli 59 TL
- Çift Slikon Araç Cam Sileceği 59 TL
- Led Işıklı Araç İçi Küllük 139 TL
- Megsafe Araç Şarj Cihazı 359 TL
BİM 21 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- HP Tanklı Yazıcı 5.490 TL
- Altus 40 İNÇ FULL HD Uydu Alıcılı LED TV 7.290 TL
- Mini Buzdolabı +- 93/100 L 4.975 TL
- Fakir Dikey Buharlı Ütü 1.390 TL
- Közde Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL
- Mega Blender Set 1.890 TL
- Şarjlı El Feneri Hp75 349 TL
- Smart Baskül - Connect Psc45 349 TL
- Philips Işıklı Şarjlı Süpürge XC7043/01 9.990 TL
- Seyahat ve Avuç İçi Ütüsü 899 TL
BİM 21 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Hisar Optima Çelik Çaydanlık 999 TL
- Sun plast Mutfak Gereçleri 35 TL
- Chef's Tek Fiyat Bıçak / Soyacak 79 TL
- Süzgeç 79 TL
- Kapaklı Organizer Kutu 59 TL
- Saklama Kabı 55 TL
- Hisar Optima Sütlük 349 TL
- Hisar Optima Çelik Servis Ürünleri 139 TL
- Hisar Optima Çelik Sahan 549 TL
- Hisar Optima Çelik Çay Kaşığı 6'lı 179 TL
- Hisar Optima Düdüklü Tencere 799 TL
- Sunum / Servis Tepsisi 45 TL
- Kapaklı Kase Seti 3'lü 109 TL
- Organizer Çekmeceli Kutu 57,50 TL
- Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 99 TL
Kare Badya 69 TL
- Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 79 TL
- Kare Kahvaltılık 139 TL
- Süzgeç Çeşitleri 79 TL
- Limon Press 45 TL
- Desenli Katlanır Masa 429 TL
BİM 21 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Gravürlü Cam Borosilikat Demlik 1500 cc 249 TL
- Bonera Tek Fiyat Emaye Ürünler 249 TL
- Silverina Gümüş Kaplamalı Cam Dekoratif Kase 349 TL
- Paşabahçe Bouquet Kase 290 cc 6'lı 169 TL
- Paşabahçe Bouquet Kase 195 cc 6'lı 129 TL
- Paşabahçe Bouquet Meşrubat Bardağı 350 cc 3'lü 89 TL
- Paşabahçe Bouquet Meşrubat Bardağı 300 cc 3'lü 69 TL
- LAV Kilitli Saklama Kabı 1900 cc 159 TL
- LAV Kilitli Saklama Kabı 1200 cc 129 TL
- LAV Kilitli Saklama Kabı 800 cc 99 TL
- Kahve Moka Pot 150 ml 229 TL
- Glass in love Cam Ayaklı Şekerlik 650 cc 149 TL
- Renkli Kulplu Cam Bardak Çeşitleri 109 TL
- Benante Dikdörtgen Tabak 2'li 109 TL
- Benante Dikdörtgen Sunum Tabağı 139 TL