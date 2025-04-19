BİM 22-25 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e 3 tekerlekli elektrikli motor geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 22-25 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 22-25 Nisan 2025 tarihlerinde BİM'de 3 tekerlekli elektrikli motordan motosiklete, katlanır kalın teker elektrikli bisikletten tam profesyonel çapa makinesine, cep telefonunda süpürgeye kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; ana kucağı, bebek ürünleri, çocuk bisikleti, airfryer, oyuncak ve pek çok gıda ürününde de indirim var. İşte 22-25 Nisan 2025 tarihlerinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 22 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL
- Sek Yoğurt 3 kg 119 TL
- İçim Labne 3x180 g 109 TL
- Torku Tereyağ 750 g 279 TL
- Aknaz Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g 239 TL
- Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 219 TL
- Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 299 TL
- Kerem Ballı Kaymak 200 g 62,50 TL
- Dost Ayran 2 L 49,50 TL
BİM 22 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Çikolatalı Krema Dolgulu Bisküvi 32 TL
- Araba Figürlü Sütlü Çikolata 24,50 TL
- Sütlü Krema Dolgulu Sütlü Çikolata 8x11 g 49 TL
- Ülker 3’lü Paket Cocostar Bisküvi 3x66 g 45 TL
- Vanilya Aromalı Kremalı Gofret 300 g 34,50 TL
- Draje Şekerli Sütlü Çikolata Kaplamalı Bisküvi 6x35 g 49 TL
- Çotanak Ballı Fıstık Ezmesi 300 g 99 TL
- Dimes %100 Elma&Şeftali Suyu Çeşitleri 27x200 ml 219 TL
- Milka Çikolata Çeşitleri 100 g 45 TL
BİM 22 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Art Matik Çamaşır Makinesi Tablet Deterjan 129 TL
- Palmolive Aroma Sensation Duş Jeli 89 TL
- Gliss Şampuan 500 ml 89 TL
- Queen Desenli Peçete 15 TL
- 40'lı Blume Tuvalet Kağıdı 169 TL
- Belinno Delux Kağıt Havlu 3 Katlı 59 TL
- Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 329 TL
- Neutrogena Peeling Jel 150 ml 99 TL
- Neutrogena Yüz Temizleme Jeli 200 ml 99 TL
BİM 25 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- OPPO A60 Cep Telefonu 9.250 TL
- Tapo 360 Derece Hareketli Wi-fi Güvenlik Kamerası 799 TL
- Keysmart 4 Bölmeli Derin Dondurucu 11.450 TL
- Keysmart Mini Buzdolabı 5.990 TL
- SENNA 65' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 21.990 TL
- LG 55' 4K Ultra HD Nanocell Tv 29.900 TL
- Kaan 7 HP Şanzımanlı Tam Profesyonel Çapa Makinesi 16.900 TL
- Philips Işıklı Şarjlı Süpürge 10.990 TL
- Philips Süpürge FC9330/07 6.190 TL
- Philips Airfryer HD9650/90 4.290 TL
- Fakir Alina Clean Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici 2.450 TL
- Philips Azur Buharlı Ütü 2.190 TL
- Range Epilasyon Aleti 399 TL
- Rexon Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi 445 TL