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BİM 22-25 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e 3 tekerlekli elektrikli motor geliyor!

Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 22-25 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 22-25 Nisan 2025 tarihlerinde BİM'de 3 tekerlekli elektrikli motordan motosiklete, katlanır kalın teker elektrikli bisikletten tam profesyonel çapa makinesine, cep telefonunda süpürgeye kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; ana kucağı, bebek ürünleri, çocuk bisikleti, airfryer, oyuncak ve pek çok gıda ürününde de indirim var. İşte 22-25 Nisan 2025 tarihlerinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

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BİM 22-25 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e 3 tekerlekli elektrikli motor geliyor! - Resim: 1

BİM 22 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL

- Sek Yoğurt 3 kg 119 TL

- İçim Labne 3x180 g 109 TL

- Torku Tereyağ 750 g 279 TL

- Aknaz Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g 239 TL

- Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 219 TL

- Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 299 TL

- Kerem Ballı Kaymak 200 g 62,50 TL

- Dost Ayran 2 L 49,50 TL

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BİM 22-25 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e 3 tekerlekli elektrikli motor geliyor! - Resim: 2

BİM 22 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Çikolatalı Krema Dolgulu Bisküvi 32 TL

- Araba Figürlü Sütlü Çikolata 24,50 TL

- Sütlü Krema Dolgulu Sütlü Çikolata 8x11 g 49 TL

- Ülker 3’lü Paket Cocostar Bisküvi 3x66 g 45 TL

- Vanilya Aromalı Kremalı Gofret 300 g 34,50 TL

- Draje Şekerli Sütlü Çikolata Kaplamalı Bisküvi 6x35 g 49 TL

- Çotanak Ballı Fıstık Ezmesi 300 g 99 TL

- Dimes %100 Elma&Şeftali Suyu Çeşitleri 27x200 ml 219 TL

- Milka Çikolata Çeşitleri 100 g 45 TL

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BİM 22-25 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e 3 tekerlekli elektrikli motor geliyor! - Resim: 3

BİM 22 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Art Matik Çamaşır Makinesi Tablet Deterjan 129 TL

- Palmolive Aroma Sensation Duş Jeli 89 TL

- Gliss Şampuan 500 ml 89 TL

- Queen Desenli Peçete 15 TL

- 40'lı Blume Tuvalet Kağıdı 169 TL

- Belinno Delux Kağıt Havlu 3 Katlı 59 TL

- Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 329 TL

- Neutrogena Peeling Jel 150 ml 99 TL

- Neutrogena Yüz Temizleme Jeli 200 ml 99 TL

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BİM 22-25 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e 3 tekerlekli elektrikli motor geliyor! - Resim: 4

BİM 25 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- OPPO A60 Cep Telefonu 9.250 TL

- Tapo 360 Derece Hareketli Wi-fi Güvenlik Kamerası 799 TL

- Keysmart 4 Bölmeli Derin Dondurucu 11.450 TL

- Keysmart Mini Buzdolabı 5.990 TL

- SENNA 65' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 21.990 TL

- LG 55' 4K Ultra HD Nanocell Tv 29.900 TL

- Kaan 7 HP Şanzımanlı Tam Profesyonel Çapa Makinesi 16.900 TL

- Philips Işıklı Şarjlı Süpürge 10.990 TL

- Philips Süpürge FC9330/07 6.190 TL

- Philips Airfryer HD9650/90 4.290 TL

- Fakir Alina Clean Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici 2.450 TL

- Philips Azur Buharlı Ütü 2.190 TL

- Range Epilasyon Aleti 399 TL

- Rexon Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi 445 TL

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