BİM 22-25 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e elektrikli bisiklet geliyor!
Merakla beklenen BİM 22-25 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu belli oldu. Belirtilen tarihlerde BİM'de elektrikli bisiklet, televizyon, davlumbaz, oyun konsolu, ahtapot kulaklık, valiz seti, kamp sandalyesi, akıllı oyuncak araba gibi pek çok ürün çeşidi indirimli fiyatlarla satışta olacak. Peki, katalogda yer alan diğer indirimli ürünler hangileri?
BİM 22-25 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu açıklandı. 22-25 Temmuz 2025 tarihlerinde valiz çeşitlerinden çelik tencereye, basamaklı profil merdivenden ankastre sete kadar birçok ürün indirime girdi.
Peki, BİM 22-25 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu'nda yer alan diğer indirimli ürünler hangileri?
İşte BİM 22-25 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 22 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Yudum Egemden Natürel Sızma Zeytinyağı 1 Litre 210 TL
- Namlı Siyah Zeytin 1 KG 139 TL
- Efsane Osmancık Pirinç 5 KG 269 TL
- Arbella Makarna Çeşitleri 19 TL
- Torku Sirke Üzüm 5 L 135 TL
- Nevbağ Temizleyici Sirke 2 L 27 TL
- Işıl Tuz Salamura Tuz 1500 GR 10.50 TL
- Gülsan Gurme Sos 49.50 TL
BİM 22 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- AVOYA Meyveli Mineralli Gazlı İçecek Çeşitleri 4x250 ml 74.50 TL
- Doğanay Gurme Acılı Şalgam Suyu 2 Litre 49.50 TL
- Kızılay Limonata 1 L 27.50 TL
- Forslu Akide Şekeri 31 TL
- Cafe Crown Türk Kahvesi 100 GR 55 TL
BİM 22 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Akşeker Dana Kangal Sucuk 179 TL
- Namet Soslu Dana Döner 129 TL
- Gedik Piliç Döner 169 TL
- Dost Ayran 2 L 47.50 TL
- Sek Tam Yağlı Süzme Yoğurt 400 GR 45 TL