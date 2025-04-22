BİM 22 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi ürünler indirime girecek?
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 22 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 22 Nisan 2025 tarihi itibarıyla BİM'de çamaşır deterjanından duş jeline, tuvalet kağıdından kağıt havluya, bebek bezinden yüz temizleme jeline kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; yoğurt, peynir, meyve suyu çeşitleri gibi ürünlerde de indirim var. İşte 22 Nisan 2025 tarihi itibarıyla BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 22 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Art Matik Çamaşır Makinesi Tablet Deterjan 129 TL
- Palmolive Aroma Sensation Duş Jeli 89 TL
- Gliss Şampuan 500 ml 89 TL
- Queen Desenli Peçete 15 TL
- 40'lı Blume Tuvalet Kağıdı 169 TL
- Belinno Delux Kağıt Havlu 3 Katlı 59 TL
- Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 329 TL
- Neutrogena Peeling Jel 150 ml 99 TL
- Neutrogena Yüz Temizleme Jeli 200 ml 99 TL
BİM 22 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL
- Sek Yoğurt 3 kg 119 TL
- İçim Labne 3x180 g 109 TL
- Torku Tereyağ 750 g 279 TL
- Aknaz Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g 239 TL
- Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 219 TL
- Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 299 TL
- Kerem Ballı Kaymak 200 g 62,50 TL
- Dost Ayran 2 L 49,50 TL
BİM 22 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Çikolatalı Krema Dolgulu Bisküvi 32 TL
- Araba Figürlü Sütlü Çikolata 24,50 TL
- Sütlü Krema Dolgulu Sütlü Çikolata 8x11 g 49 TL
- Ülker 3’lü Paket Cocostar Bisküvi 3x66 g 45 TL
- Vanilya Aromalı Kremalı Gofret 300 g 34,50 TL
- Draje Şekerli Sütlü Çikolata Kaplamalı Bisküvi 6x35 g 49 TL
- Çotanak Ballı Fıstık Ezmesi 300 g 99 TL
- Dimes %100 Elma&Şeftali Suyu Çeşitleri 27x200 ml 219 TL
- Milka Çikolata Çeşitleri 100 g 45 TL