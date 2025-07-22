BİM 22 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi ürünler indirime girecek?
BİM 22 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu belli oldu. Bugün BİM'de kangal sucuk, soslu dana döner, kefir, peynir, yoğurt, pirinç, zeytinyağı ve pek çok soğuk içecek çeşidinde indirimler bulunuyor. Peki, bugün BİM'de başka hangi ürünler indirimli?
İlgiyle takip edilen BİM Aktüel Kataloğu yayımlandı. 22 Temmuz 2025 tarihinde BİM'de baklagil, makarna, zeytin, kuruyemiş, margarin gibi birçok gıda ürününde indirim var. Peki, BİM'de başka hangi ürünler indirime girecek?
İşte BİM 22 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 22 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Yudum Egemden Natürel Sızma Zeytinyağı 1 Litre 210 TL
- Efsane Osmancık Pirinç 5 KG 269 TL
- Arbella Makarna Çeşitleri 19 TL
- Tat Superfoods Karabuğday 500 GR 34.50 TL
- Dardanel Sardalya Zeytinyağlı 49.50 TL
- Tamek Domates Rendesi 27.50 TL
- Lokman Geleneksel Çilek Reçeli 82.50 TL
- Wasa Sade Gevrek Ekmek 75 TL
- Chef Alberto Lavaş Tortilla 29.50 TL
BİM 22 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Balsa Karışık Meyve Aromalı Gazoz 17.50 TL
- Doğanay Gurme Acılı Şalgam Suyu 2 L 49.50 TL
- Kızılay Limonata 1 L 27.50 TL
- Kızılay Şeftali Aromalı Soğuk Çay 1 L 27.50 TL
- Fiskobirlik Dökme Siyah Çay 500 GR 75 TL
- Cafe Crown Türk Kahvesi 55 TL
- Keyifçe Zarlı Kaju 219 TL
- Master Nut Kabuklu Fıstık 32.50 TL
- Züber Nohut Cipsi Çeşitleri 39 TL
BİM 22 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Akşeker Dana Kangal Sucuk 450 gr 179 TL
- Namet Soslu Dana Döner 129 TL
- Gedik Piliç Döner 169 TL
- Aytaç Tavuk Tantuni Dürüm 42.50 TL
- Banvit Dilimli Piliç Sucuk 59.50 TL
- Dost Ayran 2 L 47.50 TL
- Sütbanım Tereyağı 1000 GR 299 TL
- İçim Tam Yağlı Kaymaklı Tava Yoğurt 69 TL
- Altınkılıç Çilekli Kefir 1 L 59.50 TL
- Nilky Bademli İçecek 500 ml 39.50 TL