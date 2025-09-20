Merakla beklenen BİM 23-26 Eylül 2025 Aktüel Kataloğu belli oldu. 23-26 Eylül 2025 tarihlerinde BİM'de televizyon, ütü, Türk kahvesi makinesi, çay makinesi, saç düzleştirici, yüz masaj aleti, mutfak gereçleri ve pek çok gıda ürünü indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

Peki, BİM'de başka hangi ürünler indirime girecek? İşte BİM 23-26 Eylül 2025 Aktüel Kataloğu...