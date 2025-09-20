BİM 23-26 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e turbo cam ankastre set geliyor!
Binlerce kişinin ilgiyle takip ettiği BİM 23-26 Eylül 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. Belirtilen tarihlerde BİM'de turbo cam ankastre set, tam otomatik kahve makinesi, air fryer, midi fırın, tost makinesi, çift kişilik battaniye, oyuncak çeşitleri gibi pek çok üründe indirim var. Peki BİM'de 23-26 Eylül 2025 tarihlerinde başka hangi ürünlerde indirim var?
Merakla beklenen BİM 23-26 Eylül 2025 Aktüel Kataloğu belli oldu. 23-26 Eylül 2025 tarihlerinde BİM'de televizyon, ütü, Türk kahvesi makinesi, çay makinesi, saç düzleştirici, yüz masaj aleti, mutfak gereçleri ve pek çok gıda ürünü indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Peki, BİM'de başka hangi ürünler indirime girecek? İşte BİM 23-26 Eylül 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 23-26 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Nuga Kakolu Fındık Kreması 175 TL
- Kellogg’s Şeker İlavesiz Granola 92.50 TL
- Wasa Gevrek Ekmek Sade 79 TL
- Tada Mısır Konservesi 15 TL
BİM 23-26 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Mutfağım Kanola Yağı 5 L 349 TL
- Kent Boringer Natürel Sızma Zeytinyağı 125 TL
- Torku Üzüm Pekmezi 79.50 TL
- Serel Tahin 159.50 TL
- Zühre Ana Ananas Sirke 125 TL
- Burcu Sos Çeşitleri 49.50 TL
BİM 23-26 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Dost Az Yağlı Yoğurt 3 KG 89.50 TL
- Er Piliç Piliç Baget 59.90 TL
- Yörükoğlu Tereyağı 1000 gr 369 TL
- Gedik Piliç Schnitzel 79 TL
- Maret Hindi Füme 39.50 TL
BİM 23-26 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi 15.990 TL
- Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL
- Midi Fırın 3.190 TL
- Philips Airfryer 3.790 TL
- Altus Mini Ütü 890 TL
- Titreşimli Göz Altı Masaj Aleti 149 TL
BİM 23-26 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- LG 65" 4K HDR10 Nanocell Tv 39.900 TL
- Polisan Aqua Plastik İç Cephe Boyası 10 Kg 399 TL
- Kedi Tırmalama Direği 249 TL
BİM 23-26 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 179 TL
- Chef's Kek Kalıbı 149 TL
- Yuvarlak Tepsi 89 TL
- Tepsili Kahvaltılık 129 TL
- 3 Bardaklı Çelik Termos 399 TL
- Çizgi Gravürlü Banyo Seti 429 TL
BİM 23-26 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Desenli Emaye Tencere 429 TL
- Pasta Tabağı 4'lü 219 TL
- Benante Makarna Tabağı 89 TL
- Lal Su Bardağı 3'lü 89 TL
- Pirge Dilimleme Bıçağı 299 TL
BİM 23-26 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Softy Çift Kişilik Battaniye 529 TL
- Softy Tek Kişilik Battaniye 499 TL
- Yastık Alezi 65 TL
- Pötikare Masa Örtüsü 79 TL
- Polar Yelek 209 TL
- Kıvırcık Paspas 139 TL
- Büyük Beden Bluz 239 TL
BİM 23-26 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- LEGO Friends Meyveli İçecek Plaj Standı 645 TL
- Oyuncak Hayvanlar 89 TL
- Patlayan Patates Oyunu 229 TL
- 3D Puzzle 279 TL