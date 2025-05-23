BİM 23 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e motosiklet geliyor!
Merakla beklenen BİM 23 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 23 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de motosikletten katlanabilir elektrikli bisiklete, televizyondan kablosuz kulaklığa, profesyonel saç kurutma makinesinden cep telefonuna kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 23 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 23 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de off road atv, elektrikli scooter, akıllı bileklik, bisiklet, şişme bot, taşınabilir plaj çadırı, mutfak gereçleri gibi pek çok üründe indirim var. İşte 23 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 23 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Ultra HD Google Tv 21.900 TL
- 32' HD Ready Tv 4.290 TL
- Realme C63 Cep Telefonu 5.250 TL
- Havit Bluetooth Hoparlör 449 TL
- Polosmart Kablosuz Kulaklık 449 TL
- Polosmart Akıllı Bileklik 299 TL
- Kumtel Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici 899 TL
- Range AC Motorlu Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 749 TL
- Led Avize 399 TL
- Figürlü Asılabilir Fan 349 TL
BİM 23 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- RKS XS35 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 29.900 TL
- Bellina 2024 Seri 125CC Motosiklet 49.900 TL
- KUBA Garden Track Off Road Atv 89.000 TL
- RKS Nitro Pro Kalanaır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
- RKS La Rose Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 32.900 TL
- Onvo ST-08 Elektrikli Scooter 21.990 TL
BİM 23 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Krep Tavası 26 cm 229 TL
- Tost Kahvaltı Seti 6 Parça 399 TL
- Çelik Sefer Tası 349 TL
- Figürlü Kupa 189 TL
- Bambu Çerçeveli Cam Kesme Tablası 249 TL
- Cam Vazo 229 TL
- Renkli Gravürlü Su Bardağı 3'lü 109 TL
- Gravürlü Kapaklı Cam Sürahi 199 TL
- Borcam Kapaklı Borcam Tencere 139 TL
- Paşabahçe Mercan Kulplu Bardak 2'li 69 TL
- Paşabahçe Estrella Kase 99 TL