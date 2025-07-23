BİM 23 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e Buzlaş Makinesi Geliyor!
BİM 23 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu belli oldu. Bugün BİM'de buzlaş makinesi, karavan, kumandalı yüksek hızlı spor araba, arazi aracı gibi ürünler indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Peki, bugün BİM'de başka hangi ürünler indirime giriyor?
İlgiyle takip edilen BİM Aktüel Kataloğu yayımlandı. 23 Temmuz 2025 tarihinde BİM'de buzlaş makinesi, buzdolabı, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, karavan, akülü Mercedes gibi ürünler indirimli fiyatlarla satışta olacak. Peki bugün BİM'de başka hangi ürünler indirimde?
İşte BİM 23 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 23 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- SLUSHI Buzlaş Makinesi 9.990 TL
- Karavan 329.000 TL
- Akülü Mercedes AMG DK-663 59.000 TL
- Akülü Maverick UTV-DK CA003 35.000 TL
- Kumandalı Yüksek Hızlı Spor Araba 12.950 TL
- 4×4 Arazi Aracı 7.950 TL
BİM 23 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Nofrost Buzdolabı 14.990 TL
- 4 Programlı Bulaşık Makinesi 11.990 TL
- Çamaşır Makinesi 8 KG 12.990 TL
- Çamaşır Kurutma Makinesi 8 KG 11.990 TL