BİM 24-27 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e klima geliyor!
BİM’in 24-27 Haziran 2025 tarihli aktüel kataloğu açıklandı. Bu haftaki indirimlerde klimadan televizyona, dondurucudan aspiratöre, ayakkabı dolabından bebek bakım ürünlerine kadar birçok farklı ürün cazip fiyatlarla tüketicilerle buluşacak.
BİM, 24-27 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken kampanyada elektronik eşyalardan ev içi mobilyalara, mutfak aletlerinden bebek ve kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok ihtiyaç grubu cazip fiyatlarla satışa sunulacak.
İşte BİM 24-27 Haziran 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 24 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Agu Baby Bebek Bezi Aylık Paketler 245 TL
- Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 40'lı 249 TL
- Viking Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 105 TL
- Hyper Hypo Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 95 TL
- Domestos Yüzey Temizleyici 59 TL
- Domestos Wc Blok 5'li 59 TL
BİM 24 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Saban Aşurelik Buğday 1 Kg 24.75 TL
- Dr. Oetker Aşure 47.50 TL
- Tariş Aşurelik Küp Kesik Kuru İncir 49 TL
- List Aşurelik Çiğ Yer Fıstığı 52.50 TL
- Hazarbey Aşurelik Meyve Karışımı 79.50 TL
- Meray Kırık Ceviz İçi 189 TL
- Keyifçe Soyulmuş Çiğ Badem 89 TL
BİM 27 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Dijitsu 55" Ultra HD Google Tv 14.990 TL
- Casper VIA X30 Cep Telefonu 6.790 TL
- Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 11.990 TL
- Kumtel 3 Çekmece Dondurucu 6.500 TL
- Kumtel 12.000 BTU Inverter Klima 21.790 TL
- Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.790 TL
- Kumtel 5+1 Çekmece Dondurucu 10.990 TL
- Heifer Mini Blender Set 1.499 TL