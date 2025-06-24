BİM 24 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de Aşurelik malzemeler raflarda yerini alıyor!
BİM'in 24 Haziran 2025 aktüel kataloğunda aşure hazırlıklarına yönelik ürünler öne çıkıyor. Aşurelik buğday, bakliyat, kuru meyve ve aşure kaseleri gibi birçok ürün uygun fiyatlarla satışta olacak.
BİM, 24 Haziran 2025 tarihli aktüel kataloğunda aşurelik ürünleri ön plana çıkardı.
Buğday, bakliyat, kuru meyve gibi ürünler raflardaki yerini aldı. Ayrıca; bebek bezi, kağıt havlu, tuvalet kağıdı gibi ürünler de indirimde.
İşte BİM 24 Haziran 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 24 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Agu Baby Bebek Bezi Aylık Paketler 245 TL
- Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 40'lı 249 TL
- Viking Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 105 TL
- Hyper Hypo Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 95 TL
- Golden Rose Saç Kremi 89 TL
- Laxe Saç Proteini 69 TL
- Dove Cream Bar 29,50 TL
- Shela - Man's Roll-On 49 TL
- Ivory Islak Havlu 3x20'li 25 TL
BİM 24 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Saban Aşurelik Buğday 1 Kg 24,75 TL
- Tariş Aşurelik Küp Kesik Kuru İncir 49 TL
- List Aşurelik Çiğ Yer Fıstığı 52,50 TL
- Hazarbey Aşurelik Meyve Karışımı 79,50 TL
- Meray Kırık Ceviz İçi 400 gr 189 TL
- Keyifçe Soyulmuş Çiğ Badem 89 TL
- Gürsoy Kıyılmış Fındık 64 TL
- Tariş Lokmalık Kuru İncir 99,50 TL
- Sanitta Dolmalık Fıstık 79,50 TL
- Sanitta Karanfil 19,50 TL