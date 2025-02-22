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BİM 25-26-28 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e Air Fryer Geliyor!

BİM 25-26-28 Şubat 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 25-26-28 Şubat 2025 tarihlerinde BİM'de air fryerdan televizyona, şarjlı süpürgeden yürüyüş bandına, fonksiyonel egzersiz barından boks torbasına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; kek kalıbı çeşitleri, tablet mop temizlik seti, çaydanlık, yorgan, alez ve çeşitli gıda ürünlerinde de indirim var. İşte 25-26-28 Şubat 2025 tarihlerinde BİM'de indirimli fiyatlarla satışa sunulacak ürünler...

BİM 25 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Safya Ayçiçek Yağı 5 L 297,50 TL

- Kuru Fasulye 1 KG 47,50 TL

- Baldo Pirinç 2,5 KG 137,50 TL

- Yağlı Sele Siyah Zeytin 139 TL

- Profesyonel Standlı Buharlı Kırışıklık Giderici 4.990 TL

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BİM 25 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 KG 239 TL

- Yarım Yağlı Yoğurt 5 KG 159,50 TL

- Olgunlaştırılmış Klasik Peynir: 149 TL

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BİM 25 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Kakaolu Fındık Kreması 1 KG 235 TL

- Fıstık Ezmesi 1 KG 129 TL

- Çifte Kavrulmuş Petibör 69 TL

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BİM 26 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Full Otomatik Kahve Makinesi 11.950 TL

- Çift Kapılı Buzdolabı 10.990 TL

- Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.990 TL

- Profesyonel Standlı Buharlı Kırışıklık Giderici 4.990 TL

- Buhar Kazanlı Ütü 2.590 TL

- Örgü Makinesi 2.790 TL

- Ankastre Ocak 5.250 TL

- Elektrikli Güveç 1.850 TL

Ayakkabılık 1.575 TL

- 4 Çekmeceli Şifonyer 2.490 TL

- 2 Çekmeceli Komodin 1.290 TL

- 3 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop 4.690 TL

- Televizyon Ünitesi 2.390 TL

- Kitaplık 2.790 TL

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