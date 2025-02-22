BİM 25-26-28 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e Air Fryer Geliyor!
BİM 25-26-28 Şubat 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 25-26-28 Şubat 2025 tarihlerinde BİM'de air fryerdan televizyona, şarjlı süpürgeden yürüyüş bandına, fonksiyonel egzersiz barından boks torbasına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; kek kalıbı çeşitleri, tablet mop temizlik seti, çaydanlık, yorgan, alez ve çeşitli gıda ürünlerinde de indirim var. İşte 25-26-28 Şubat 2025 tarihlerinde BİM'de indirimli fiyatlarla satışa sunulacak ürünler...
BİM 25 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Safya Ayçiçek Yağı 5 L 297,50 TL
- Kuru Fasulye 1 KG 47,50 TL
- Baldo Pirinç 2,5 KG 137,50 TL
- Yağlı Sele Siyah Zeytin 139 TL
- Profesyonel Standlı Buharlı Kırışıklık Giderici 4.990 TL
BİM 25 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 KG 239 TL
- Yarım Yağlı Yoğurt 5 KG 159,50 TL
- Olgunlaştırılmış Klasik Peynir: 149 TL
BİM 25 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kakaolu Fındık Kreması 1 KG 235 TL
- Fıstık Ezmesi 1 KG 129 TL
- Çifte Kavrulmuş Petibör 69 TL
BİM 26 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Full Otomatik Kahve Makinesi 11.950 TL
- Çift Kapılı Buzdolabı 10.990 TL
- Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.990 TL
- Profesyonel Standlı Buharlı Kırışıklık Giderici 4.990 TL
- Buhar Kazanlı Ütü 2.590 TL
- Örgü Makinesi 2.790 TL
- Ankastre Ocak 5.250 TL
- Elektrikli Güveç 1.850 TL
Ayakkabılık 1.575 TL
- 4 Çekmeceli Şifonyer 2.490 TL
- 2 Çekmeceli Komodin 1.290 TL
- 3 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop 4.690 TL
- Televizyon Ünitesi 2.390 TL
- Kitaplık 2.790 TL