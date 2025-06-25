BİM 25 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e akülü mercedes geliyor!
25 Haziran 2025 tarihinde BİM marketlere gelecek ürünler belli oldu. Katalogda oyun bilgisayarı, portatif sulu hava soğutucu, uzaktan kumandalı yüksek hızlı araba, akülü Mercedes, buzdolabı ve çamaşır kurutma makinesi gibi farklı başlıklarda birçok ürün indirimli olarak satışa çıkacak.
BİM, 25 Haziran 2025 Çarşamba günü raflarda yer alacak ürün listesini açıkladı.
Çamaşır makinesinden bulaşık makinesine, 4×4 arazi aracından kumandalı yüksek hızlı spor arabaya kadar birçok ürün bu tarihte satışta olacak.
İşte BİM 25 Haziran 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 25 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kumtel Sulu Portatif Hava Soğutucu 4,490 TL
- Nofrost Buzdolabı 23.490 TL
- 4 Programlı Çamaşır Makinesi 12.990 TL
- 8 KG Çamaşır Kurutma Makinesi 11.490 TL
BİM 25 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Tulpar T6 V3.1.5 Oyun Bilgisayarı 58.950 TL
- Tulpar TD3 V1.11.1.3 Desktop 54.000 TL
- Akülü Mercedes AMG DK-663 59.000 TL
- Akülü Maverick UTV DK-CA003 35.000 TL
- Kumandalı Yüksek Hızlı Spor Araba 12.950 TL
- 4×4 Arazi Aracı 7.950 TL