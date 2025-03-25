BİM 25 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi ürünler indirime girdi?
Binlerce kişinin merak ettiği BİM 25 Mart 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 25 Mart 2025 tarihinde BİM'de usb girişli ve buharlı masaj bakım saç tarağından yüz serumu çeşitlerine, çift başlıklı vücut masaj fırçasından bakım kremine, mini figürlü masa lambasından bilyeli manuel masaj aletine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; sıvı sabun, pil, kahve, hindi but kapama, sucuk, tereyağı, yoğurt ve pek çok gıda ürününde de indirim var. İşte 25 Mart 2025 tarihinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 25 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 199 TL
- Yörükoğlu Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 gr 149 TL
- Peysan Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Yumuşak Klasik
- Peynir 500 gr 139,50 TL
- Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL
- İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 119 TL
- Kerem Ballı Kaymak 200 gr 62,50 TL
- Dost %20 Yağlı Bitkisel Krema 200 ml 14,75 TL
- İçim Labne 3x180 gr 99,50 TL
- Eker Süzme Yoğurt 500 gr 59,50 TL
- Dost %1,2 Yağlı Ayran 2 L 49,50 TL
- Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 L 39,50 TL
- Sek %0,5 Yağlı Süt 1 L 24,50 TL
- Pınar Kefir 1 L 44,50 TL
- Sek Çilekli Quark 140 gr 27,50 TL
- Sek Naneli Ayran 300 ml 11,50 TL
- Özlem Et Dana Kangal Sucuk 500 gr 189 TL
- Bolca Hindi But Kapama 1 kg 195 TL
- Tereyağı 1000 gr 329 TL
- Polonez Hindi Jambon 2x50 gr 29,50 TL
- Ettat Pişmiş Dana Döner 250 gr 99 TL
- Superfresh Milföy Hamuru 1 kg 79,50 TL
- Iff's Dilim Çilek 350 gr 57,50 TL
- Iff’s Böğürtlen 350 gr 89 TL
- Iff's Yaban Mersini 350 gr 110 TL
BİM 25 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Omo Express Fresh Sıvı Çamaşır Deterjanı 1480 ml 179 TL
- Hyper Hypo Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu Çam Ferahlığı / Beyaz Sabun 25 TL
- Green World Leke Çıkarıcı Temizleme Spreyi Cam / Fırın 500 ml 55 TL
- Mr.Oxy Maxima Sıvı Bulaşık Deterjanı Limon /
- Yaban Mersini 29,50 TL
- Macromax Mercan Sünger 35 TL
- Macromax Action Sünger 35 TL
- Persil Toz Deterjan 9 kg 329 TL
- Bella Sıvı Sabun 400 ml 18,50 TL
- Vanish Leke Çıkarıcı Sprey 3'ü 1 Arada 500 ml 99 TL
- Clear Şampuan 600 ml 139 TL
- Close Up Diş Macunu 75 ml x 2 49,50 TL
- Kadın Bato 169 TL
- Kadın Elestan İp Askılı Ayarlı Atlet 135 TL
- Erkek Boxer 125 TL
- Erkek Atlet 125 TL
- Mr. Oxy Maxima Yüzey Temizlik Havlusu 64,50 TL
- Cepli Sunum Peçete Soft 20’li 39,50 TL
- Naturalove Usb Girişli ve Buharlı Masaj Bakım Saç Tarağı 679 TL
- Naturalove Mini Figürlü Masa Lambası 99 TL
- Panasonic Kalem ve İnce Pil 49 TL
- London Thomas Kadife Mandal Toka Çeşitleri 59 TL
- Handy Figürlü Tırnak Makası 29 TL
- Neutrogena Besleyici Bakım Kremi 300 ml 89 TL
- Naturalove Çift Başlıklı Vücut Masaj Fırçası 169 TL
- Naturalove Bilyeli Manuel Masaj Aleti 99 TL
- Naturalove Yazılı Neon Led 399 TL
- Shela / Capitol Parfüm Kadın-Erkek 70 ml 99 TL
- Newgen Micellar Water 400 ml 69 TL
- Newgen Yüz Serumu Çeşitleri C vitamini / Peeling 69,50 TL
- Difaş Diş Fırçası Bambo Charcoal 45 TL
- Flormar Creamy Stylo Ruj 99 TL
- Flormar Renkli Lip Balm 89 TL
- Skinfood Salmon Concealer Kapatıcı Krem 299 TL
BİM 25 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Jacobs Velvet Foam Gold Çözünebilir Kahve 100 gr 109,50 TL
- Abdullah Efendi Osmanlı Dibek Kahvesi 200 gr 45 TL
- Yeni Kavaklıdere Şalgam Suyu 49,50 TL
- Dimes Ekşi Elma Aromalı Meyveli İçecek 1 L 35 TL
- Pepsi/Lipton İçecek Çeşitleri 1 Litre 29,50 TL
- Rival Moji Limon ve Nane Aromalı İçecek 250 ml 14 TL
- Simbat Siirt Fıstığı 300 gr 199 TL
- Gürsoy Kavrulmuş Fındık İçi 400 gr 199 TL
- Çotanak Ballı Fındık Ezmesi 200 gr 109 TL
- Simbat Kuru Erik 200 gr 49,50 TL
- Meray Ceviz İçi 400 gr 190 TL
- Gürsoy Kıyılmış Fındık 100 gr 38,50 TL
- Züber Granola Bar Kırmızı Meyveli 49,50 TL
- Eti Burçak Çörek Otlu Tuzlu Bisküvi 273 gr 39 TL
- Eti Canga Yerfıstığı Kaplamalı Fındık Kremalı Gofret 34 gr 13,50 TL
- Ülker Dankek 33’lü Çilekli Mini Tart Kek 33x 15 gr 95 TL
- List Karışık Kuruyemiş Tütsü Aromalı 42,50 TL
- Delly Kinoa Patlaklı & Fındıklı Çikolata Bar 40 gr 39,50 TL
- Nutova Kabak Çekirdeği 200 gr 57,50 TL
- Keyifçe Cevizli Pekmezli Pestil 400 gr 99,50 TL
- Master Puff Mısır Çerezi Acı Ketçap Aromalı / Biftek & Soğan Aromalı 18,50 TL
- Züber Nohut Cipsi Ege Baharatlı / Kajun Baharatlı 34,50 TL
- Patito Patates Cipsi Çeşitleri Dereotu & Turşu
- Aromalı / Ranch & Izgara Sebze Aromalı 24,50 TL