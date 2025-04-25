BİM 25 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e motosiklet geliyor!
Merakla beklenen BİM 25 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 25 Nisan 2025 tarihinde BİM'de motosikletten üç tekerlekli motora, mutfak gereçlerinden bebek bakım ürünlerine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca, birçok oyuncak çeşidinde de indirim var.
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 25 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 25 Nisan 2025 tarihinde BİM'de katlanır kalın teker elektrikli bisiklet, ana kucağı, çocuk bisikleti, tencere seti, motosiklet, bebek alıştırma klozeti gibi pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışla sunulacak. İşte 25 Nisan 2025 tarihinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 25 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- OPPO A60 Cep Telefonu 9.250 TL
- Tapo 360 Derece Hareketli Wi-fi Güvenlik Kamerası 799 TL
- Keysmart 4 Bölmeli Derin Dondurucu 11.450 TL
- Keysmart Mini Buzdolabı 5.990 TL
- SENNA 65' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 21.990 TL
- LG 55' 4K Ultra HD Nanocell Tv 29.900 TL
- Kaan 7 HP Şanzımanlı Tam Profesyonel Çapa Makinesi 16.900 TL
- Philips Işıklı Şarjlı Süpürge 10.990 TL
- Philips Süpürge FC9330/07 6.190 TL
- Philips Airfryer HD9650/90 4.290 TL
- Fakir Alina Clean Çok Fonksiyonlu Buharlı
- Temizleyici 2.450 TL
- Philips Azur Buharlı Ütü 2.190 TL
- Range Epilasyon Aleti 399 TL
- Rexon Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi 445 TL
BİM 25 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Bellina 125cc Motosiklet 2024 Seri 49.900 TL
- Ecocar 5 3 Tekerlekli Elektrikli Motor 49.990 TL
- RSI X Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
- Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 22.900 TL
BİM 25 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Chef's Pro Krep Tava 299 TL
- Tek Fiyat Çelik Ürünler 299 TL
- Wok Tava 149 TL
- Cam Salata Kasesi 129 TL
- Tencere Seti 1.490 TL
- Mutfak Bıçağı 59 TL
- Renkli Desenli Cam Tepsi 79 TL
- Çok Amaçlı Cam Kase 32,50 TL
- Kahve Yanı Bardak 219 TL
- Timeless Çay Bardağı 249 TL
- Diamond Su Bardağı 199 TL