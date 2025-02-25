BİM 25 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de Gıda Ürünlerinde İndirim Var!
Merakla beklen BİM 25 Şubat 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. BİM'de 25 Şubat 2025 tarihinde ayçiçek yağından biber salçasına, zeytinden bala, basmati pirinçten nohuta, yoğurttan peynire, bütün piliçten dana kıymaya, pastırmadan helvaya birçok gıda ürününde indirim var. İşte 25 Şubat 2025 tarihinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 25 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Safya Ayçiçek Yağı 5 L: 297,50 TL,
- Kuru Fasulye 1 KG: 47,50 TL,
- Baldo Pirinç 2,5 KG: 137,50 TL,
- Yağlı Sele Siyah Zeytin: 139 TL,
- Biber Salçası 1600 KG: 94,50 TL
BİM 25 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 KG: 239 TL,
- Yarım Yağlı Yoğurt 5 KG: 159,50 TL,
- Olgunlaştırılmış Klasik Peynir: 149 TL
BİM 25 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kakaolu Fındık Kreması 1 KG: 235 TL,
- Fıstık Ezmesi 1 KG: 129 TL,
- Çifte Kavrulmuş Petibör: 69 TL