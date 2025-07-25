BİM 25 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e elektrikli bisiklet geliyor!
BİM 25 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu belli oldu. BİM'de bugün elektrikli bisiklet, ankastre set, bluetooth hoparlör, oyun konsolu, tws kulaklık, tek akülü vidalama seti, alüminyum dökümlü kavurma sacı, çelik tencere gibi ürünlerde indirim var. Peki, bugün BİM'de başka hangi ürünler indirime girecek?
Merakla beklenen BİM 25 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. BİM'de bugün elektrikli bisiklet, oyun konsolu, valiz çeşitleri, kamp sandalyesi, smart oyuncak araba, oyuncak gibi ürünler indirimli fiyatlarla satışta olacak.
Peki, bugün BİM'de başka hangi ürünler indirimde? İşte BİM 25 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 25 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Polosmart Şarjlı Gameboy 399 TL
- Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 13.490 TL
- RKS RSIII PRO X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 24.900 TL
- Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL
- Ahtapot Fan 399 TL
- Heifer Çubuk Blender 890 TL
- Polosmart Oyun Konsolu 599 TL
BİM 25 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- SGS 20V 1.5 AH Tek Akülü Vidalama Seti 1.750 TL
- SGS Kırıcı - Delici Matkap 2.490 TL
- SGS 12V 1.5 AH Tek Akülü Vidalama Seti 1.290 TL
- SGS Sunta Kesme Makinesi 2.199 TL
- SGS Darbeli Matkap 999 TL
- SGS Polisaj ve Zımpara Seti 199 TL
- SGS Tekli Plastik Vantuz 175 TL
- SGS Demir Testere Kolu 129 TL
BİM 25 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Mira 3+1 Basamak Profil Merdiven 699 TL
- Fixed Parlat Mucize Köpük Temizleyici 99 TL
- Avqua Tavan Boyası 499 TL
- Mini Makaralı Kablo 499 TL
- Profesyonel Oto Fırçası 119 TL
BİM 25 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- SGS Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 329 TL
- Tornavida Seti Blister Ambalaj 275 TL
- Lavabo Açma Sustası 149 TL
- Hızlı Yapıştırıcı 45 TL
BİM 25 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Alüminyum Döküm Kavurma Sacı 519 TL
- Amboss Çelik Tencere 569 TL
- Rendeli Saklama/Karıştırma Kabı 179 TL
- Kaşık/Tabak Organizeri 35 TL
- Yuvarlak Emaye Tepsi 119 TL
- Emaye Közmatik 109 TL
- Buzluk Termos 1.999 TL
BİM 25 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Büyük Boy ABS Valiz 829 TL
- Hasır Şapka 139 TL
- Tekli Bebek Body 75 TL
- Cüzdan Kadın 125 TL
- File Çanta 75 TL
BİM 25 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kamp Sandalyesi 289 TL
- Smart Oyuncak Araba 1.790 TL
- Barbie Engelli Köpeği Oyun Seti 649 TL
- Hikaye Kitapları 49 TL
- Eğlenceli Gözler Boyama Kitapları 55 TL
- Evde Etkinlik Yaz Sil Serisi 249 TL