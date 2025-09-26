BİM 26 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e tam otomatik kahve makinesi geliyor!
Merakla beklenen BİM 26 Eylül 2025 Aktüel Kataloğu belli oldu. Bugün BİM'de tam otomatik kahve makinesi, air fryer, midi fırın, beyaz turbo cam ankastre set, tost makinesi, ütü, televizyon, mutfak gereçleri ve pek çok oyuncak çeşidinde indirim var. Peki, BİM'de başka hangi ürünler indirimli?
BİM 26 Eylül 2025 Aktüel Kataloğu açıklandı. 26 Eylül 2025 tarihinde BİM'de tencere, çift kişilik battaniye, pijama takımı, tavan boyası, çay makinesi, titreşimli yüz masaj aleti, mini ütü, közde sütlü Türk kahve makinesi gibi ürünler indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Peki, BİM'de başka hangi ürünler indirime girecek?
İşte BİM 26 Eylül 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 26 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Tam Otomatik Kahve Makinesi 15.990 TL
- Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL
- Fakir Tosty 6 Dilim Tost Makinesi 2.390 TL
- Fakir Brilla Buharlı Ütü 1.375 TL
- Kumtel Midi Fırın 3.190 TL
- Philips Airfryer 3.790
BİM 26 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- 65 İnç 4K HDR10 Nanocell Tv 39.900 TL
- Polisan Aqua Plastik İç Cephe Boyası 10 Kg 399 TL
- Kedi Tırmalama Direği 249 TL
BİM 26 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 179 TL
- Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri 99 TL
- Yuvarlak Tepsi 89 TL
- Telefon Tutucu 13 TL
- Ahşap Görünümlü Plastik Askı 55 TL
BİM 26 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Desenli Emaye Tencere 429 TL
- Tek Fiyat Emaye Ürünler 319 TL
- Cam Espresso Fincanı 6'lı 99 TL
- Cam Kurabiyelik 129 TL
- Benante Dikdörtgen Servis Tabağı 79 TL
BİM 26 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Softy Çift Kişilik Battaniye 529 TL
- Düğmeli Pijama Takımı 369 TL
- Çift Kişilik Lastikli Sıvı Geçirmez Alez 299 TL
- Çamaşır Yıkama Filesi 29 TL
- Penye Yastık Kılıfı 2'li 75 TL
- Kurulama Bezi 39 TL
BİM 26 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- LEGO Friends Meyveli İçecek Plaj Standı 645 TL
- Maze Breaker Robot Oyuncak 899 TL
- Aktivite Kitapları 39 TL
- Kinetik Oyun Kumu 89 TL