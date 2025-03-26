BİM 26 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e arazi aracı geliyor!
Merakla beklenen BİM 26 Mart 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 26 Mart 2025 tarihinde BİM'de kumandalı yüksek hızlı spor arabadan, 4X4 arazi aracına, telefon tutucudan şarj kablosuna kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; cep telefonu, televizyon, bluetooth kulaklık, bluetooth hoparlör gibi ürünlerde de indirim var. İşte 25 Mart 2025 tarihinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
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BİM 26 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- 100 İnç QKED Google TV 85.000,00 TL
- 85 İnç QLED Google TV 45.900,00 TL
- ONVO 27 İnç Lps Ekran FHD Monitör 4.990,00 TL
- 4 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap 2.590,00 TL
- Çekmeceli Şifonyer 2.450,00 TL
- 2 Çekmeceli Komodin 1.290,00 TL
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BİM 26 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kumandalı Yüksek Hızlı Spor Araba- 12.950,00 TL
- 4X4 Arazi Aracı - 7.950,00 TL
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