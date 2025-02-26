BİM 26 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e Full Otomatik Kahve Makinesi Geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 26 Şubat 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 26 Şubat 2025 tarihinde BİM'de full otomatik kahve makinesinden su arıtma cihazına, çift kapılı buzdolabından buharlı kırışıklık gidericiye, elektrikli güveçten örgü makinesine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; ayakkabılık, şifonyer, kitaplık, gardırop, televizyon ünitesi, komodin gibi ürünlerde de indirim var. İşte 26 Şubat 2025 tarihinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 26 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Full Otomatik Kahve Makinesi 11.950 TL
- Çift Kapılı Buzdolabı 10.990 TL
- Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.990 TL
- Profesyonel Standlı Buharlı Kırışıklık Giderici 4.990 TL
- Buhar Kazanlı Ütü 2.590 TL
- Örgü Makinesi 2.790 TL
- Ankastre Ocak 5.250 TL
- Elektrikli Güveç 1.850 TL
Ayakkabılık 1.575 TL
- 4 Çekmeceli Şifonyer 2.490 TL
- 2 Çekmeceli Komodin 1.290 TL
- 3 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop 4.690 TL
- Televizyon Ünitesi 2.390 TL
- Kitaplık 2.790 TL
1 | 2
2 | 2