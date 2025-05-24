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BİM 27-30 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e klima geliyor!

Merakla beklenen BİM 27-30 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 27-30 Mayıs 2025 tarihlerinde BİM'de klimadan vantilatöre, televizyondan çelik kasaya, katlanır elektrikli bisikletten oto minderine, ankastre setten kablosuz buharlı ütüye kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

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BİM 27-30 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e klima geliyor! - Resim: 1

Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 27-30 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 27-30 Mayıs 2025 tarihlerinde BİM'de mikrodalga fırın, şarjlı süpürge, derin dondurucu, dondurma yapabilen hamur yoğura makinesi, gece lambası, tencere, valiz, temizlik seti gibi pek çok üründe indirim var. İşte 27-30 Mayıs 2025 tarihlerinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

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BİM 27-30 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e klima geliyor! - Resim: 2

BİM 27 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Peros Toz Deterjan 12 Kg 329 TL

- Molfix Ultra Fırsat Paketi 329 TL

- Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 48'li 289 TL

- Solo Bambu Kağıt Havlu 169 TL

- Familia Dev Havlu 39 TL

- Solo Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 69 TL

- Kotex Hijyenik Ped Ultra 79 TL

- Blume Peçete 200'lü 39 TL

- Bingo Sıvı Bulaşık Deterjanı 1500 ml 72,50 TL

- Bind Activit Bulaşık Makinesi Kapsül 30'lu 149 TL

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BİM 27-30 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e klima geliyor! - Resim: 3

BİM 27 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Efor Bergamot Aromalı Siyah Çay 500 gr 75 TL

- Master Nut Kavrulmuş Tuzlu İç Badem 140 gr 74,50 TL

- Keyifçe Antep Fıstığı 500 gr 330 TL

- Osmaneli Ayva Lokumu 400 gr 89 TL

- Abdullah Efendi Türk Kahvesi Çeşitleri 100 gr 29,50 TL

- Gold Selectıon Tchibo Çözünebilir Kahve 75 gr 99 TL

- Kınık Maden Suyu 6x200 ml 29,50 TL

- Limy Aromalı İçecek Çeşitleri 39,50 TL

- Sarelle Duo Sütlü Kakaolu Fındık Kreması 350 gr 109 TL

- Hero Goodies Meyve ve Sebzeli Püre 100 gr 49 TL

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BİM 27-30 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e klima geliyor! - Resim: 4

BİM 30 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.690 TL

- Onvo Mikrodalga Fırın 2.499 TL

- Kumtel Buharlı Ütü 1.990 TL

- Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.790 TL

- Kumtel 5+1 Çekmece Dondurucu 10.990 TL

- Kumtel Derin Dondurucu 6.900 TL

- Heifer Mini Blender Set 1.449 TL

- Çok Amaçlı El Tartısı 349 TL

- Kumtel Elektrikli Barbekü 1.199 TL

- Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.650 TL

- Kumtel Elektrikli Bıçak Bileyici 890 TL

- Philisp Süpürge 6.190 TL

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