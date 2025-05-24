BİM 27-30 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e klima geliyor!
Merakla beklenen BİM 27-30 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 27-30 Mayıs 2025 tarihlerinde BİM'de klimadan vantilatöre, televizyondan çelik kasaya, katlanır elektrikli bisikletten oto minderine, ankastre setten kablosuz buharlı ütüye kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 27-30 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 27-30 Mayıs 2025 tarihlerinde BİM'de mikrodalga fırın, şarjlı süpürge, derin dondurucu, dondurma yapabilen hamur yoğura makinesi, gece lambası, tencere, valiz, temizlik seti gibi pek çok üründe indirim var. İşte 27-30 Mayıs 2025 tarihlerinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 27 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Peros Toz Deterjan 12 Kg 329 TL
- Molfix Ultra Fırsat Paketi 329 TL
- Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 48'li 289 TL
- Solo Bambu Kağıt Havlu 169 TL
- Familia Dev Havlu 39 TL
- Solo Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 69 TL
- Kotex Hijyenik Ped Ultra 79 TL
- Blume Peçete 200'lü 39 TL
- Bingo Sıvı Bulaşık Deterjanı 1500 ml 72,50 TL
- Bind Activit Bulaşık Makinesi Kapsül 30'lu 149 TL
BİM 27 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Efor Bergamot Aromalı Siyah Çay 500 gr 75 TL
- Master Nut Kavrulmuş Tuzlu İç Badem 140 gr 74,50 TL
- Keyifçe Antep Fıstığı 500 gr 330 TL
- Osmaneli Ayva Lokumu 400 gr 89 TL
- Abdullah Efendi Türk Kahvesi Çeşitleri 100 gr 29,50 TL
- Gold Selectıon Tchibo Çözünebilir Kahve 75 gr 99 TL
- Kınık Maden Suyu 6x200 ml 29,50 TL
- Limy Aromalı İçecek Çeşitleri 39,50 TL
- Sarelle Duo Sütlü Kakaolu Fındık Kreması 350 gr 109 TL
- Hero Goodies Meyve ve Sebzeli Püre 100 gr 49 TL
BİM 30 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.690 TL
- Onvo Mikrodalga Fırın 2.499 TL
- Kumtel Buharlı Ütü 1.990 TL
- Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.790 TL
- Kumtel 5+1 Çekmece Dondurucu 10.990 TL
- Kumtel Derin Dondurucu 6.900 TL
- Heifer Mini Blender Set 1.449 TL
- Çok Amaçlı El Tartısı 349 TL
- Kumtel Elektrikli Barbekü 1.199 TL
- Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.650 TL
- Kumtel Elektrikli Bıçak Bileyici 890 TL
- Philisp Süpürge 6.190 TL