BİM 27 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e akülü Range Rover geliyor!
BİM’in 27 Haziran 2025 kataloğu, farklı yaş ve ihtiyaçlara hitap eden ürünlerle dikkat çekiyor. Akülü Volvo kepçeden sunum setlerine, cep telefonundan bebek bakım ürünlerine, mutfak gereçlerinden valiz çeşitlerine kadar birçok kategoride indirimli ürünler raflarda olacak.
BİM, 27 Haziran 2025 tarihli aktüel kataloğunda farklı kategorilerden çok sayıda ürünü indirime aldı. Akülü Volvo kepçe, akülü Range Rover, bebek ürünleri, mutfak gereçleri, valiz çeşitleri, elektronik eşyalar raflarda yerini alacak.
İşte BİM 25 Haziran 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 27 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
Dijitsu 55" Ultra HD Google Tv 14.990 TL
- Casper VIA X30 Cep Telefonu 6.790 TL
- Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 11.990 TL
- Kumtel 3 Çekmece Dondurucu 6.500 TL
- Kumtel 12.000 BTU Inverter Klima 21.790 TL
- Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.790 TL
- Kumtel 5+1 Çekmece Dondurucu 10.990 TL
- Heifer Mini Blender Set 1.499 TL
- Nautica Bluetooth Hoparlör 499 TL
- House Pratik Su Pompası 199 TL
BİM 27 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Dienni İki Kapaklı Ayakkabı Dolabı 1.750 TL
- Dienni 4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 2.290 TL
- Akülü Renegade ATV 32.990 TL
- Akülü Chevrolet Camaro 25.000 TL
- Land Rover Akülü Range Rover 25.000 TL
- Volvo Akülü Volvo Kepçe 39.000 TL
BİM 27 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- 3’lü Bambu Sunum Tabağı Seti 319 TL
- Silikon Saplı Bambu Servis Gereçleri 99 TL
- Kapaklı Servis Tabağı 269 TL
- Servis Tabağı 79 TL
- Bambu Kapaklı Dekorlu Kavanoz (635 cc) 89 TL
- Cam Çay Kaşığı 6’lı 34 TL
- Boncuk Şekilli Bardak 99 TL
- Ayaklı Kurabiyelik (0,8 L) 59 TL
- Un Eleği 49 TL
- Pasta Servis Seti 99 TL
- Yağlık 24 TL