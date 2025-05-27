BİM 27 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi ürünler indirimli?
Merakla beklenen BİM 27 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 27 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de toz deterjandan tuvalet kağıdına, bebek bezinden yüzey temizlik havlusuna, çaydan iki katlı tiramisu kekine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 27 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 27 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de Türk kahvesi çeşitleri, maden suyu, antep fıstığı, sıvı bulaşık deterjanı gibi pek çok üründe indirim var. İşte 27 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 27 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Molfix Ultra Fırsat Paketi 329 TL
- Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 48'li 289 TL
- Familia Dev Havlu 39 TL
- Solo Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 69 TL
- Kotex Hijyenik Ped Ultra 79 TL
- Blume Peçete 200'lü 39 TL
- Bingo Sıvı Bulaşık Deterjanı 1500 ml 72,50 TL
- Bind Activit Bulaşık Makinesi Kapsül 30'lu 149 TL
- Silver Mikrofiber Bez 3'lü 57,50 TL
- Jenny&Willy Islak Tuvalet Kağıdı 60'lı 29,75 TL
- Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı 154 TL
- Sera Extra Güçlü Battal Çöp Torbası 10'lu 35 TL
- Comfort Family Kadın - Erkek Nope Desen Patik Çorap 19,50 TL
- Vera Erkek Bambu Babet Çorap 20,50 TL
- Vera Kadın Bambu Babet Çorap 19,50 TL
BİM 27 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Efor Bergamot Aromalı Siyah Çay 75 TL
- Master Nut Kavrulmuş Tuzlu İç Badem 74,50 TL
- Keyifçe Antep Fıstığı 500 gr 330 TL
- Osmaneli Ayva Lokumu 89 TL
- Abdullah Efendi Türk Kahvesi Çeşitleri 29,50 TL
- Gold Selectıon Tchibo Çözünebilir Kahve 99 TL
- Kınık Maden Suyu 6x200 ml 29,50 TL
- Limy Aromalı İçecek Çeşitleri 39,50 TL
- Sarelle Duo Sütlü Kakaolu Fındık Kreması 350 gr 109 TL
- Hero Goodies Meyve ve Sebzeli Püre 100 gr 49 TL