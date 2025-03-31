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  4. BİM 28-31 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi ürünler indirimli?

BİM 28-31 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi ürünler indirimli?

BİM'de 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla taze kaşar peynirden mantıya, sıvı çamaşır deterjanından şampuana, çaydan soğuk kahve çeşitlerine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; kuru üzüm, un, reçel çeşitleri, pirinç, süt, yoğurt ve pek çok gıda ürününde de indirim var. İşte 31 Mart 2025 tarihinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

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BİM 28-31 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi ürünler indirimli? - Resim: 1

BİM 28-31 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 134,50 TL

- Sıvı Çamaşır Deterjanı 275 TL

- Pelmeni Mantı 109 TL

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BİM 28-31 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi ürünler indirimli? - Resim: 2

BİM 28-31 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Siyah Çay Doğu Karadeniz 1000 KG 189,50 TL

- Soğuk Kahve Çeşitleri 31,50 TL

- Kuru Üzüm 89,50 TL

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BİM 28-31 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi ürünler indirimli? - Resim: 3

BİM 28-31 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Süzme Çiçek Balı 159 TL

- Sinangil Un 5 Kg 85 TL

- Osmancık Pirinç 2,5 KG 114,50 TL

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BİM 28-31 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi ürünler indirimli? - Resim: 4

BİM 28-31 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Tam Yağlı Yoğurt 3000 KG 109 TL

- Tam Yağlı Süzme Peynir 129,50 TL

- Yarım Yağlı Süt 1 L 36,50 TL

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