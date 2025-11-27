BİM 28 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM'de neler var?
BİM 28 Kasım 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! Bu hafta mağazalarda TV’den cep telefonuna, mutfak gereçlerinden temizlik cihazlarına, tekstil ürünlerinden oyuncaklara kadar birçok ürün yer alıyor. 19.990 TL’ye 55’’ 4K Google TV, 6.490 TL’ye Casper Via M40 akıllı telefon, 3.790 TL’ye halı yıkama makinesi ve 5.490 TL’ye toz torbasız süpürge dikkat çekiyor. Ev tekstili, makyaj ekipmanları, mutfak aksesuarları, mini ev aletleri ve yılbaşı öncesi çocuk oyuncakları da reyonlarda olacak. Peki 28 Kasım’da BİM’e neler geliyor?
BİM 28 Kasım 2025 Aktüel Kataloğu, teknolojik ürün arayanlardan evini yenilemek isteyenlere, yılbaşı öncesi alışveriş yapacaklara kadar geniş bir kesime hitap eden ürünlerle raflarda yerini alıyor. Bu haftanın öne çıkan fırsatları arasında 55 inç 4K Google TV, Casper Via M40 cep telefonu, Tesla Plus toz torbasız süpürge, halı yıkama makinesi, inox tost makinesi ve şarjlı dikey süpürge bulunuyor.
Mutfak reyonunda altın rimli cam kase ve servis setleri, borcam çeşitleri, bambu sunum ürünleri ve gold mutfak yardımcıları öne çıkarken; tekstil bölümünde alezler, penye çarşaflar, havlular, hurç modelleri ve kışlık termal tayt dikkat çekiyor. Oyuncak kategorisinde ise maket ve araç setleri, LC oyuncaklar, eğitici kitaplar, pelüş hayvanlar ve ahşap bul-tak setleri ile çocuklara geniş bir seçenek sunuyor.
Peki 28 Kasım BİM'e başka hangi ürünler gelecek?
İşte 28 Kasım BİM kataloğu 2025...
BİM AKTÜEL 28 KASIM 2025 KATALOĞU
- Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 5.490 TL
- Thomson 55' 4K Ultra HD Google Tv 19.990 TL
- Casper VIA M40 Cep Telefonu 6.490 TL
- Kumtel Mikrodalga Fırın 2.490 TL
- Keysmart Semaver 1.950 TL
- Keysmart Halı Yıkama Makinesi 3.790 TL
- Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 1.990 TL
- Keysmart Peronal Blender 999 TL
- Altus Mini Ütü 790 TL
- Prolone Figürlü Bluetooth Kulaklık 549 TL
- Philips OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi 749 TL
- Polosmart 5in1 Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 1.490 TL
- Polosmart Oje Kurutucu 199 TL
- Polosmart Manikür Pedikür Seti 249 TL
- Polosmart Şarjlı Topuk Törpüsü 279 TL
- Polosmart Kaş Düzeltme Cihazı 179 TL
- Polosmart Siyah Nokta Temizleyici 249 TL
- Polosmart Makyaj Fırçası Temizleme Cihazı 349 TL
- Polosmart Led Işıklı Cımbız 99 TL
- Polosmart Led Işıklı Ayna 225 TL
- Polosmart Ağız Duşu 549 TL
- Polosmart Lady Shaver Vücut Bakım Cihazı 499 TL
- Polosmart Saç Düzleştirici 399 TL
- Polosmart Saç Şekillendirici 399 TL
- Polosmart Hava Üflemeli Saç Düzleştirici 2.750 TL
- Polosmart Diş Fırçası 349 TL
- Altın Rimli Ayaklı Kase 139 TL
- Altın Rimli Kase 3'lü 89 TL
- Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 299 TL
- Borcam Dikdörtgen Fırın Tepsisi 249 TL
- Glass in love Bambu Kapaklı Renkli Cam Kupa 149 TL
- Glass in love Akasya Kapaklı Cam Baharatlık 55 TL
- Desenli Tepsi Çeşitleri 75 TL
- Benante Gravürlü Bambu Kase 429 TL
- Benante Standlı Bambu Tuzluk Seti 269 TL
- Benante Bambu Sunumluk Çeşitleri 169 TL
- Benante Desenli Kahve Fincan Seti 2'li 349 TL
- Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 59 TL
- Rakle Renkli Meşrubat Bardağı 3'lü 189 TL
- Lav Eda Çay Bardağı 6'lı 179 TL
- Lav Vega Saklama Kabı 149 TL
- Dagi Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 389 TL
- Dagi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 219 TL
- Dagi Ayaklı Havlusu 149 TL
- 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 79 TL
- 4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 95 TL
- 12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 35 TL
- Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici 119 TL
- Mega Hurç 85 TL
- Maxi Hurç 69 TL
- Mini Hurç 49 TL
- Akordiyon Maxi 35 TL
- Wexta Çocuk Valiz 799 TL
- Kadın / Erkek Pijama Alt 189 TL
- Şal 159 TL
- Kadın Panço 229 TL
- Kadın Kedi Desenli Terlik 169 TL
- Ev İçi Örme Patik 69 TL
- Polar Şal 109 TL
- Polar Boyunluklu Bere 69 TL
- Casilli Kadın Termal Tayt 199 TL
- Kadın Soft Oduncu Gömlek 329 TL
- Erkek Oduncu Gömlek 289 TL
- Maket ve Araç Oyun Seti 399 TL
- Oyuncak İş Araçları 139 TL
- Büyük Teker Renkli Araba 219 TL
- Oyuncak Ocak Seti 375 TL
- Oyuncak Araçlar 350 TL
- Fisher Price Yumuşak Küpler 199 TL
- Fisher Price Bebeğimin İlk Yumuşak Kitapları 99 TL
- Sulu Oyun Matı 279 TL