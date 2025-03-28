BİM 28 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e air fryer geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 28 Mart 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 28 Mart 2025 tarihinde BİM'de çok amaçlı buharlı temizleme cihazından air fryera, saç düzleştiricisinden lazer epilasyon cihazına, mutfak gereçlerinden dekoratif aydınlatmaya, bahçe ürünlerinden hobi ürünlerine kadar birçok ürün indirimli fiyatlara satışa sunulacak. Ayrıca; oyuncak çeşitleri, valiz, gölgelikli salıncak, terlik, pijama takımı gibi ürünlerde de indirim var. İşte 28 Mart 2025 itibarıyla BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 28 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Dijitsu 50 İnç ULTRA HD GOOGLE TV 11.490 TL
- Senna 32 İnç HD Ready Uydu Alıcılı TV 4,390 TL
- Casper VIA X30 256 GB Cep Telefonu 6.990 TL
- Bluetooth Hoparlör 399 TL
- Transformers Bluetooth Kulaklık 899 TL
- Transformers Telefon Tutucu 149 TL
- Transformers Şarj Kablosu Type-C 175 TL
BİM 28 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kumtel Mini Buzdolabı 4.975 TL
- Philips Süpürge 5.795 TL
- Range Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 4.290 TL
- Fakir Lucky Dik Durabilen Süpürge 1.750 TL
- Keysmart Türk Kahve Makinesi 2'li 4.490 TL
- Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 1.750 TL
- Kumtel Cam Doğrayıcı 999 TL
- Philips Air Fryer 4.290 TL
- Kumtel Mini Ütü 990 TL
- Range Düzleştirici 329 TL
- Arzum Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 1.190 TL
- Geske Titreşimli Yüz Temizleme ve Isılı Masaj Cihazı 2.290 TL
- Pirantech Buz Başlıklı Ipl Lazer Epilasyon Cihazı 1.790 TL
BİM 28 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- LAV Pastel Renkli Çay Seti 12 Parça 339 TL
- LAV Elegan Kupa 99 TL
- LAV Terra Meşrubat Bardağı 3'lü 109 TL
- LAV Terra Su Bardağı 3'lü 99 TL
- Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 49 TL
- Rakle Mottolu Cam Kupa 55 TL
- Rakle Renkli Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 239 TL
- Keramika Seramik Kahve Fincan Seti 349 TL
BİM 28 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Solar Dekoratif Aydınlatma 399 TL
- Solar Duvar Aydınlatma 279 TL
- Solar Şık Duvar Aydınlatma 299 TL
- Solar Sensörlü Duvar Lambası 259 TL
- Solar Aydınlatma Sistemi 1.290 TL
- Dekoratif Yusufçuk ~8,5 cm 85 TL
- Dekoratif Kuş 59 TL
- Bambu Rüzgar Zili 229 TL
- Dekoratif Saksı Kenarı Sincap 129 TL
- Hasır Kuş Yuvası 129 TL
- Örme Dekoratif Sepet 149 TL
- Dekoratif Işıklı Şelale 979 TL