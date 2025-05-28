BİM 28 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e çamaşır kurutma makinesi geliyor!
Merakla beklenen BİM 28 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 28 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de çamaşır kurutma makinesinden bulaşık makinesine, buzdolabından televizyona kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 28 Mayıs 225 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 28 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon, bulaşık makinesi, çamaşır kurutma makinesi gibi pek çok üründe indirim var. İşte 28 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 28 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- 96 İnç 4K Ultra HD Televizyon 90.000 TL
- 75 İnç 4K Ultra HD Miniled TV 86.750 tl
- No-Frost Buzdolabı 22.990 TL
- İki Kapılı Buzdolabı 13.490 TL
BİM 28 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- 4 Programlı Bulaşık Makinesi 12.990 TL
- 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11.490 TL
- 8 Kg Çamaşır Makinesi 12.790 TL