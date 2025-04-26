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BİM 29 NİSAN-2 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e 4 kişilik aile çadırı geliyor!

BİM 29 Nisan-2 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 29 Nisan-2 Mayıs 2025 tarihlerinde BİM'de 4 kişilik aile çadırından çift kişilik şişme yatağa, motosikletten ince teker elektrikli bisiklete, halı koltuk temizleme makinesinden davlumbaza kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

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BİM 29 NİSAN-2 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e 4 kişilik aile çadırı geliyor! - Resim: 1

Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 29 Nisan-2 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 29 Nisan-2 Mayıs 2025 tarihlerinde BİM'de ankastre setten fırına, tencereden yemek takımına, valiz setinden, katlanabilir kamp masası setine, çadırdan motosiklete kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. İşte 29 Nisan-2 Mayıs 2025 tarihlerinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

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BİM 29 NİSAN-2 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e 4 kişilik aile çadırı geliyor! - Resim: 2

BİM 29 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Pekin Ördeği 1000 g 129 TL

- Otat Tereyağı 1000 g 339 TL

- Yörükoğlu Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g 279 TL

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BİM 29 NİSAN-2 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e 4 kişilik aile çadırı geliyor! - Resim: 3

BİM 29 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Milk Academy Labne 299 TL

- Sayfa Mısır Yağı 5 L 288,75 TL

- Pasta Süsü Çeşitleri 14,50 TL

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BİM 29 NİSAN-2 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e 4 kişilik aile çadırı geliyor! - Resim: 4

BİM 29 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Çiğ Karışık Kuruyemiş 139,50 TL

- Antep Fıstıklı Fitil Lokum 69,50 TL

- Latte Soğuk Kahve 35 TL

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