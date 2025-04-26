BİM 29 NİSAN-2 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e 4 kişilik aile çadırı geliyor!
BİM 29 Nisan-2 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 29 Nisan-2 Mayıs 2025 tarihlerinde BİM'de 4 kişilik aile çadırından çift kişilik şişme yatağa, motosikletten ince teker elektrikli bisiklete, halı koltuk temizleme makinesinden davlumbaza kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 29 Nisan-2 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 29 Nisan-2 Mayıs 2025 tarihlerinde BİM'de ankastre setten fırına, tencereden yemek takımına, valiz setinden, katlanabilir kamp masası setine, çadırdan motosiklete kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. İşte 29 Nisan-2 Mayıs 2025 tarihlerinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 29 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Pekin Ördeği 1000 g 129 TL
- Otat Tereyağı 1000 g 339 TL
- Yörükoğlu Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g 279 TL
BİM 29 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Milk Academy Labne 299 TL
- Sayfa Mısır Yağı 5 L 288,75 TL
- Pasta Süsü Çeşitleri 14,50 TL
BİM 29 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Çiğ Karışık Kuruyemiş 139,50 TL
- Antep Fıstıklı Fitil Lokum 69,50 TL
- Latte Soğuk Kahve 35 TL