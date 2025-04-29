BİM 29 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi ürünler indirimde?
Merakla beklenen BİM 29 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 29 Nisan 2025 tarihinde BİM'de pekin ördeğinden piliç dönere, dana macar salamdan piliç parmak köfteye, peynirden tereyağına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 29 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 29 Nisan 2025 tarihinde BİM'de çiğ karışık kuruyemiş, aromalı maden suyu, protein tozu, krem şanti, labne, mısır yağı gibi pek çok üründe indirim var. İşte 29 Nisan 2025 tarihinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 29 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Otat Tereyağı 1000 gr 339 TL
- Yörükoğlu Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 gr 279 TL
- Arpacı Az Yağlı Taze Beyaz Peynir 3000 gr 329 TL
- Yelken Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 500 gr 139,50 TL
- Sek Az Yağlı Yoğurt 3000 gr 99,50 TL
- İçim Tam Yağlı Yoğurt 3000 gr 119 TL
- Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 59,50 TL
- Yörükoğlu Süzme Yoğurt 750 gr 77,50 TL
- Sek Tam Yağlı Taze Tel Peynir 150 gr 69,50 TL
- Karper Yarım Yağlı Eritme Peynir 300 gr 79,50 TL
- Sek Kekikli Zeytinli Taze Peynir 150 gr 37,50 TL
- Dost %20 Yağlı Bitkisel Krema 200 ml 14,75 TL
- Yörükoğlu Tam Yağlı Ayran 2 Litre 54,50 TL
- Altınkılıç Laktozsuz Kefir 1 Litre 69,50 TL
BİM 29 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Keyifçe Çiğ Karışık Kuruyemiş 300 gr 139,50 TL
- Simbat Kavrulmuş Kaju 300 gr 149 TL
- Keyifçe Antep Fıstıklı Fitil Lokum 69,50 TL
- Mega Boy Cips Çeşitleri 49,50 TL
- Eti Gong Parmesan Aromalı Mısır Patlağı 42 TL
- Züber Nohut Cipsi 39,50 TL
- Seksüt Soğuk Kahve Latte 35 TL
- Kınık Hibiskus Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 37,50 TL
Kınık Cool Lime Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 37,50 TL
- Fiskobirlik Nuga Kakaolu Fındık Kreması 129 TL
- Corny Tam Tahıl Bar 42,50 TL
- Biscolata Mood Caramel Macchiato Dolgulu Bisküvi 36,50 TL
- Proteinocean Protein Tozu 699 TL
- Proteinocean Fıstık Ezmesi 79 TL
- Ülker Hindistan Cevizi Kremalı Kakaolu Çikolata 95 TL
- Eti Karam Bitter Çikolata 45 TL
BİM 29 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Safya Mısır Yağı 5 Litre 288,75 TL
- Dr. Oetker Krem Şanti 67,50 TL
- Dr. Oetker Süsleme Glazürü 57,50 TL
- Dr. Oetker Instant Maya 5x10 gr 27 TL
- Dr. Oetker Pudra Şekeri 150 gr 19,50 TL
- Dr. Oetker Dark Kakao 100 gr 57,50 TL
- Dr. Oetker Meyveli Sos 77 gr 19,50 TL
- Dr. Oetker Karbonat 5x5 gr 5,50 TL
- Dr. Oetker 3’lü Puding 348 gr 62,50 TL
- Dr. Oetker Pasta Süsü Çeşitleri 10 gr 14,50 TL