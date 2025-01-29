BİM 29 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e Otomatik Kahve Makinesi Geliyor!
Binlerce kişi 29 Ocak 2025 itibarıyla BİM'e hangi yeni ürünlerin geleceğini, hangi ürünlerin indirime gireceğini merakla bekliyordu. BİM 29 Ocak 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. BİM'e full otomatik kahve makinesinden buhar kazanlı ütüye, buzdolabından hava temizleyicisine, jeneratörden taşınabilir güç istasyonuna kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak. İşte 29 Ocak 2025 tarihi itibarıyla BİM'de satışa sunulacak indirimli ürünler...
BİM 29 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi: 12,990 TL,
- Fakir Liscio Smart Buhar Kazanlı Ütü: 5,790 TL
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BİM 29 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı DFROST 204L: 10,990 TL,
- Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi: 11,950 TL,
- Deposuz Su Arıtma Cihazı: 5,290 TL,
- Toshiba Hava Temizleyici: 5,990 TL
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BİM 29 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Rolwal Benzinli Jeneratör: 10,990 TL,
- Hako 600 Taşınabilir Güç İstasyonu: 19,975 TL
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