BİM 29 TEMMUZ-1 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e portatif klima geliyor!
Merakla beklenen BİM 29 Temmuz - 1 Ağustos 2025 Aktüel Kataloğu belli oldu. Belirtilen tarihlerde BİM'de portatif klima, mutfak gereçleri, televizyon, toz torbasız elektrikli süpürge, Türk kahvesi makinesi, mini ütü, mutfak robotu, ayaklı servis tabağı, akülü Renegade ATV gibi ürünler indirimli fiyatlarla raflarda olacak. Peki, BİM'de başka hangi ürünler indirime girecek?
BİM 29 Temmuz - 1 Ağustos 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. BİM'de akülü Range Rover, çay makinesi, mutfak şefi, kablolu kulaküstü kulaklık, portatif klima, cep telefonu, buharlı ütü ve pek çok gıda ürününde indirim var. Peki, BİM'de başka hangi ürünler satışta olacak?
İşte BİM 29 Temmuz - 1 Ağustos 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 29 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Lezita Piliç Bonfile 1 KG 89.90 TL
- Vadim Yarım Yağlı Tost Peyniri 2 KG 349 TL
- Banvit Piliç Çıtır Lokum 1 KG 199 TL
- Banvit Piliç Uzun Sosis 1 KG 89 TL
- İçim Laktozsuz Kefir 52.50 TL
- Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 L 42.50 TL
- Kaya Çiftliği Yarım Yağlı Eritme Peynir 179 TL
BİM 29 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Mr. Oxy Maxima Yüzey Temizlik Havlusu 59 TL
- Dp Şampuan 800 ml 109 TL
- Oto Kurulama Bezi Silver 95 TL
- Promani Cımbız 45 TL
- Promani Et İtici Düzeltici 45 TL
- Promani Kaş Usturası Seti 45 TL
- Morfose Fön Suyu 125 TL
- Elidor Şampuan 105 TL
- Elidor Sıvı Saç Kremi 145 TL
BİM 1 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- TCL 43" Full HD QLED Android Tv 12.450 TL
- Omix X6 Cep Telefonu 5.750 TL
- TCL 9.000 BTU Portatif Klima 13.990 TL
- Altus Mini Ütü 890 TL
- Fakir Tea N More Çay Makinesi 1.190 TL
- Fakir Kaave Mono Türk Kahvesi Makinesi 990 TL
- Fakir El Mikseri 990 TL
- Kumtel Mutfak Robotu 1.250 TL
- Heifer Saç Kurutma Makinesi 749 TL
BİM 1 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Mottolu Matara 530 ml 99 TL
- Ayarlanabilir Büyük Süzgeç 459 TL
- Pratik İpli Doğrayıcı 259 TL
- Yeşillik Saklama Kabı 89 TL
- Kapaklı Hamur Leğeni 75 TL
- Silikon Pişirme Matı 79 TL
- Duvar Organizeri 2'li 109 TL
BİM 1 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Madlen Dikdörtgen Ayaklı Servis Tabağı 269 TL
- Paşabahçe Lavinia Kase 219 TL
- Paşabahçe Beykoz Çay Bardağı 6'lı 249 TL
- Kaydırmaz Kesim Panosu 55 TL
- Güveç Tencere 109 TL
- Dolma Kapağı 49 TL
BİM 1 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kaşmir Halı Coco Paspas 199 TL
- El Havlusu 39 TL
- Yüz Havlusu 85 TL
- Deluxe Midi Kutu 105 TL
- Büyük Beden Ev Elbisesi 219 TL
- Kadın Bluz 199 TL
BİM 1 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Akülü Renegade ATV 25.990 TL
- Akülü Chevrolet Camaro 20.000 TL
- Akülü Range Rover 20.000 TL
- Akülü Volvo Kepçe 32.500 TL
- Fenerli Kitap Bul Bakalım 199 TL
- Çek Bırak Dönen Yarış Oyunu 149 TL
- Fotoğraf Albümü 129 TL