BİM 29 Temmuz - 1 Ağustos 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. BİM'de akülü Range Rover, çay makinesi, mutfak şefi, kablolu kulaküstü kulaklık, portatif klima, cep telefonu, buharlı ütü ve pek çok gıda ürününde indirim var. Peki, BİM'de başka hangi ürünler satışta olacak?

İşte BİM 29 Temmuz - 1 Ağustos 2025 Aktüel Kataloğu...