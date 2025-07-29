BİM 29 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi ürünler indirime giriyor?
BİM 29 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. Bugün BİM'de piliç bonfile, dana kangal sucuk, dilimli kokoreç, kaşar peyniri, kefir, yüzey temizlik havlusu, şampuan, sıvı saç kremi, vücut spreyi, sıvı sabun gibi ürünlerde indirim var. Peki, BİM'de başka hangi ürünler indirime girecek?
BİM 29 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu belli oldu. 29 Temmuz 2025 tarihinde BİM'de piliç uzun sosis, piliç lokum, beyaz peynir, yoğurt, oto kurulama bezi, bulaşık süngeri, seyahat fırça seti gibi ürünler indirimde olacak. Peki, bugün BİM'de başka hangi ürünler indirimde? İşte BİM 29 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 29 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Lezita Piliç Bonfile 1 KG 89.90 TL
- Vadim Yarım Yağlı Tost Peyniri 2 Kg 349 TL
- Banvit Piliç Çıtır Lokum 199 TL
- Cumhuriyet Sucukları Dana Mangal Sucuk 289 TL
- Akşeker Dilimli Kokoreç 149 TL
- Torku Tam Yağlı Süzme Peynir 89 TL
- İçim Laktozsuz Kefir 52.50 TL
BİM 29 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Mr. Oxy Maxima Yüzey Temizlik Havlusu 59 TL
- Oto Kurulama Bezi Silver 95 TL
- Quickdish Bulaşık Süngeri 59 TL
- Macromax Streç Film 89 TL
- Doa Yüzey Temizleyici 65 TL
- Mis İp Kürdanlı Diş İpi 35 TL
- Difaş Nano Diş Fırçası 75 TL
- Promani Seyahat Tırnak Bakım Seti 65 TL
- Promani Cımbız 45 TL
- We Mara Dudak Koruyucu 49 TL
- Morfose Fön Suyu 125 TL
- Elidor Şampuan 105 TL
- Elidor Sıvı Saç Kremi 145 TL