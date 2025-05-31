BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e 3 tekerlekli elektrikli motor geliyor!
BİM, Haziran ayının ilk aktüel ürün kataloğunu yayımladı. 3 Haziran 2025 tarihinden itibaren satışa sunulacak ürünler arasında 3 tekerlekli elektrikli motor, katlanabilir kalın teker elektrikli bisiklet, midi fırın, klima, cep telefonu ve çaydanlık gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacak.
BİM 3 Haziran 2025 Aktüel Kataloğu açıklandı. Yeni haftada BİM raflarında kızartma tenceresi, saklama kabı, televizyon, elektrikli süpürge, cüzdan, masa örtüsü, çelik termos, oyuncak ve birçok gıda ürününde dikkat çeken indirimler yer alıyor.
İşte 3 Haziran’da BİM’de satışa çıkacak aktüel ürünler listesi...
BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.495 TL
- Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 13.490 TL
- OPPO A60 Cep Telefonu 9.250 TL
- HP Kablosuz Mouse 579 TL
BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Skyjet Ecocar 5 3 Tekerlekli Elektrikli Motor 49.990 TL
- RKS Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
- Heifer Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.290 TL
- Kumtel Midi Fırın 2.750 TL
- Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 739 TL
- Fujiplus 12.000 BTU İnverter Klima 22.990 TL
- Philips Dikey Şarjlı Süpürge 8.990 TL
- Homend El Mikseri 799 TL
- Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.290 TL
- English Home Saç Kurutma Makinesi 799 TL
- Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL
BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Emsan Emaye Kızartma Tenceresi 549 TL
- Emsan Çaydanlık 949 TL
- LAV Valeria Su Bardağı 3'lü 89 TL
- Kapaklı Saklama Kabı 39 TL
- Muffin Kek Kalıbı 6'lı 159 TL
- Renkli Su Bardağı 3'lü 139 TL
- Güveç Tencere 24 cm 109 TL
- Colorina Dik Kenarlı Salata/Servis Kasesi 75 TL