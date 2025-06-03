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BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e klima geliyor!

BİM 3 Haziran 2025 Aktüel Kataloğu açıklandı! Elektrikli motor, katlanabilir bisiklet, klima, televizyon ve cep telefonunda dikkat çeken indirimler var. İşte BİM 3 Haziran 2025 Aktüel Kataloğu...

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BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e klima geliyor! - Resim: 1

3 Haziran 2025 BİM aktüel kataloğu alışveriş severlerle buluştu. Midi fırın, saç kurutma makinesi, kızartma tenceresi, saklama kabı, mutfak gereçleri, hurç, çelik termosta dikkat çeken indirim fırsatları raflara yansıyor. İşte BİM 3 Haziran 2025 Aktüel Kataloğu...

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BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e klima geliyor! - Resim: 2

BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Pınar Süt 1 L 24,50 TL

- Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 299 TL

- Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 L 150 TL

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BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e klima geliyor! - Resim: 3

BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Riviera Zeytinyağı Pet 5 L 745 TL

- Siyah Zeytin 1 KG 179,50 TL

- Mısır Yağı 5 L 288 TL

Kaynak: HABER MERKEZİ

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BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e klima geliyor! - Resim: 4

BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.495 TL

- Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 13.490 TL

- OPPO A60 Cep Telefonu 9.250 TL

- HP Kablosuz Mouse 579 TL

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