BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e klima geliyor!
BİM 3 Haziran 2025 Aktüel Kataloğu açıklandı! Elektrikli motor, katlanabilir bisiklet, klima, televizyon ve cep telefonunda dikkat çeken indirimler var. İşte BİM 3 Haziran 2025 Aktüel Kataloğu...
3 Haziran 2025 BİM aktüel kataloğu alışveriş severlerle buluştu. Midi fırın, saç kurutma makinesi, kızartma tenceresi, saklama kabı, mutfak gereçleri, hurç, çelik termosta dikkat çeken indirim fırsatları raflara yansıyor. İşte BİM 3 Haziran 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Pınar Süt 1 L 24,50 TL
- Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 299 TL
- Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 L 150 TL
BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Riviera Zeytinyağı Pet 5 L 745 TL
- Siyah Zeytin 1 KG 179,50 TL
- Mısır Yağı 5 L 288 TL
Kaynak: HABER MERKEZİ
BİM 3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.495 TL
- Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 13.490 TL
- OPPO A60 Cep Telefonu 9.250 TL
- HP Kablosuz Mouse 579 TL