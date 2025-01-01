BİM 3 Ocak aktüel kataloğu: Hangi ürünler indirime giriyor? (BİM’de bu hafta neler var?)
3 Ocak 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. BİM indirimli ürünler listesine göre bu hafta şarjlı süpürgeden oyun hamuruna birçok uygun fiyatlı yeni ürün reyonlarda yerini bulacak. İşte 3 Ocak Cuma günü BİM aktüel kataloğu ve satışa çıkacak ürünler...
BİM’in 3 Ocak 2025 tarihli aktüel ürün kataloğu 3 Ocak Cuma günü için de yine zengin bir içerikle geliyor. Yeni yılın ilk kataloğunda mutfak gereçlerinden elektronik ürünlere kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak ürünler, bu hafta da tüketicilerin ilgisini çekmeye hazırlanıyor. İşte BİM’in 3 Ocak’tan itibaren geçerli aktüel ürünler listesi...
BİM 3 OCAK 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
• Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.790 TL
• Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 2.090 TL
• Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.390 TL
• Trax GUA SHA Cihazı 399 TL
• Kumtel Baharat Öğütücü 199 TL
• Trax Postür Düzeltme Cihazı 229 TL
• Trax EMS Titreşimli Yüz Masaj Aleti 799 TL
• Trax Göz Bölgesi Masaj Cihazı 599 TL
• Trax Kirpik Maşası 139 TL
• Trax Ultrasonic Cilt Temizleme Cihazı 349 TL
• Trax Ayak Masaj Cihazı 239 TL
• Parex Sprey Mop 399 TL
• Ahşap Desenli Çamaşır Sepeti 249 TL
• Çamaşır Selesi 109 TL
• Saplı Saklama Kabı 79 TL
• Yedekli WC Kağıtlık 169 TL
• Raf Ünitesi 239 TL
• Kapı Arkası Askılık 129 TL
• Saplı Saklama Kabı 79 TL
• Glass in love Standlı Sabunluk Seti 349 TL
• Organizer Çeşitleri 55 TL
• Tuvalet Fırçası 89 TL
• Pedallı Çöp Kovası 199 TL
• Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 37,50 TL
• Tuvalet Fırçası Çeşitleri 32,50 TL
• Yuvarlak Banyo Taburesi 79 TL
• Colorina Dik Kenarlı Salata / Servis Kasesi 28 cm 79 TL
• Colorina Dik Kenarlı Salata / Servis Kasesi 24 cm 69 TL
• Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 19 TL
• Standlı Kesme Tahtası Seti 229 TL
• Süzgeç 79 TL
• Ölçülü Narenciye Sıkacağı 500 ml 59 TL