BİM 3 Ocak aktüel kataloğu: Hangi ürünler indirime giriyor? (BİM’de bu hafta neler var?)

BİM’in 3 Ocak 2025 tarihli aktüel ürün kataloğu 3 Ocak Cuma günü için de yine zengin bir içerikle geliyor. Yeni yılın ilk kataloğunda mutfak gereçlerinden elektronik ürünlere kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak ürünler, bu hafta da tüketicilerin ilgisini çekmeye hazırlanıyor. İşte BİM’in 3 Ocak’tan itibaren geçerli aktüel ürünler listesi...

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