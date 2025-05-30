BİM 30 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e çelik kasa geliyor!
BİM 30 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu belli oldu. Klima, çelik kasa, ankastre set, elektrikli barbekü, katlanır elektrikli bisiklet ve mikrodalga fırın gibi birçok ürün 30 Mayıs 2025 tarihinde indirimli fiyatlarla raflarda olacak.
BİM 30 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu haftaki BİM indirimlerinde derin dondurucudan şarjlı süpürgeye, televizyondan cep telefonuna, aşure tenceresinden çaydanlığa, koltuk örtüsünden temizlik setine, valizden oyuncağa kadar pek çok ürün uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte 30 Mayıs 2025 BİM aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler ve fırsatlar...
BİM 30 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.690 TL
- Onvo Mikrodalga Fırın 2.499 TL
- Kumtel Buharlı Ütü 1.990 TL
- Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.790 TL
- Kumtel 5+1 Çekmece Dondurucu 10.990 TL
- Kumtel Derin Dondurucu 6.900 TL
- Heifer Mini Blender Set 1.449 TL
- Çok Amaçlı El Tartısı 349 TL
- Kumtel Elektrikli Barbekü 1.199 TL
- Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.650 TL
- Kumtel Elektrikli Bıçak Bileyici 890 TL
BİM 30 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- OLA EB2 Elektrikli Bisiklet 14.950 TL
- OLA Katlanır Elektrikli Bisiklet 22.900 TL
BİM 30 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- TCL 12.000 BTU Klima 24.990 TL
- Kumtel Kule Tipi Vantilatör 1.390 TL
- TCL 43' Full HD Android Smart Led Tv 11.750 TL
- LG 50' 4K Ultra HD Nanocell Tv 27.900 TL
- Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.390 TL
- Casper VIA X40 Cep Telefonu 9.250 TL
- Guardian Smart Çelik Kasa 1.950 TL
- Sinek Kovucu 199 TL
- Elektrikli Sinek Öldürücü 219 TL
- Gece Lambası 65 TL