BİM 30 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu haftaki BİM indirimlerinde derin dondurucudan şarjlı süpürgeye, televizyondan cep telefonuna, aşure tenceresinden çaydanlığa, koltuk örtüsünden temizlik setine, valizden oyuncağa kadar pek çok ürün uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte 30 Mayıs 2025 BİM aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler ve fırsatlar...

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