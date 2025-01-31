BİM 31 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e elektrikli bisiklet geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 31 Ocak 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. BİM'E elektrikli bisikletten tencereye, hobi ürünlerinden pijama takımlarına birçok yeni ürün geliyor. Ayrıca; süpürge, televizyon, blender set, elektrikli tek göz ocak gibi ürünler de indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak. İşte 31 Ocak 2025 itibarıyla BİM'de satışa sunulacak indirimli ürünler...
31 OCAK 2025 BİM AKTÜEL KATALOĞU
- Buharlı Temizleme Makinesi: 3,950 TL,
- Dik Durabilen Süpürge: 1,975 TL,
- Kablosuz Şarjlı Sprey Mop: 1,950 TL,
- Senna 32 İnç HD Ready Uydu Alıcılı TV: 4,390 TL,
- Dijitsu 65 İnç Ultra HD Google TV: 17,490 TL,
- Elektrikli Tek Gözlü Ocak: 599 TL,
- APP'li Gece Lambası: 639 TL,
- KeySmart Blender Set: 1,290 TL
31 OCAK 2025 BİM AKTÜEL KATALOĞU
- Orta Süspansiyonlu Buffalo-f Elektrikli Bisiklet: 39,990 TL,
- Katlanabilir R2 Elektrikli Bisiklet: 19.990 TL,
- Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet: 19,900 TL,
- Katlanabilir Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet: 14,490 TL,
- 1-S Mini Elektrikli Bisiklet: 11,900 TL
31 OCAK 2025 BİM AKTÜEL KATALOĞU
- 3 Katlı Cam Patisserie Saklama Kabı: 199 TL,
- Basic Bölmeli Servis Tabağı: 69 TL,
- Cam Kapaklı Yuvarlak Tencere: 189 TL,
- 4'lü Tatlı Kasesi: 179 TL,
- Cem Servis Gereçleri: 99 TL,
- Tek Fiyat Emaye Ürünler: 199 TL,
- English Home Kek Kalıbı Çeşitleri: 379 TL,
- Saklama Kaplı Kurabiye Seti: 89 TL,
- Pratik Yumurtalık: 89 TL,
- Un Eleği: 49,50 TL,
- Silikon Set: 119 TL
31 OCAK 2025 BİM AKTÜEL KATALOĞU
- Tefal Karnıyarık Tencere 26 cm: 999 TL,
- Cam Ayaklı Meyvelik: 259 TL,
- Cam Büyük Kase: 159 TL,
- 6'lı Cam Kase Seti: 179 TL,
- 6'lı Cam Espresso Fincanı: 99 TL,
- Çelik Kahve Öğütücü: 249 TL,
- Keramika Kahve Fincan Seti: 329 TL,
- LAV 6'lı Çay Bardağı: 109 TL