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BİM 31 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e elektrikli bisiklet geliyor!

Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 31 Ocak 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. BİM'E elektrikli bisikletten tencereye, hobi ürünlerinden pijama takımlarına birçok yeni ürün geliyor. Ayrıca; süpürge, televizyon, blender set, elektrikli tek göz ocak gibi ürünler de indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak. İşte 31 Ocak 2025 itibarıyla BİM'de satışa sunulacak indirimli ürünler...

31 OCAK 2025 BİM AKTÜEL KATALOĞU

- Buharlı Temizleme Makinesi: 3,950 TL,

- Dik Durabilen Süpürge: 1,975 TL,

- Kablosuz Şarjlı Sprey Mop: 1,950 TL,

- Senna 32 İnç HD Ready Uydu Alıcılı TV: 4,390 TL,

- Dijitsu 65 İnç Ultra HD Google TV: 17,490 TL,

- Elektrikli Tek Gözlü Ocak: 599 TL,

- APP'li Gece Lambası: 639 TL,

- KeySmart Blender Set: 1,290 TL

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31 OCAK 2025 BİM AKTÜEL KATALOĞU

- Orta Süspansiyonlu Buffalo-f Elektrikli Bisiklet: 39,990 TL,

- Katlanabilir R2 Elektrikli Bisiklet: 19.990 TL,

- Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet: 19,900 TL,

- Katlanabilir Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet: 14,490 TL,

- 1-S Mini Elektrikli Bisiklet: 11,900 TL

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31 OCAK 2025 BİM AKTÜEL KATALOĞU

- 3 Katlı Cam Patisserie Saklama Kabı: 199 TL,

- Basic Bölmeli Servis Tabağı: 69 TL,

- Cam Kapaklı Yuvarlak Tencere: 189 TL,

- 4'lü Tatlı Kasesi: 179 TL,

- Cem Servis Gereçleri: 99 TL,

- Tek Fiyat Emaye Ürünler: 199 TL,

- English Home Kek Kalıbı Çeşitleri: 379 TL,

- Saklama Kaplı Kurabiye Seti: 89 TL,

- Pratik Yumurtalık: 89 TL,

- Un Eleği: 49,50 TL,

- Silikon Set: 119 TL

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31 OCAK 2025 BİM AKTÜEL KATALOĞU

- Tefal Karnıyarık Tencere 26 cm: 999 TL,

- Cam Ayaklı Meyvelik: 259 TL,

- Cam Büyük Kase: 159 TL,

- 6'lı Cam Kase Seti: 179 TL,

- 6'lı Cam Espresso Fincanı: 99 TL,

- Çelik Kahve Öğütücü: 249 TL,

- Keramika Kahve Fincan Seti: 329 TL,

- LAV 6'lı Çay Bardağı: 109 TL

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