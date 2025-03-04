BİM 4 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi ürünler indirime girdi?
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 4 Mart 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 4 Mart 2025 tarihinde BİM'de, sucuktan dönere, yoğurttan hurmaya, tuvalet kağıdından parfüme kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; deterjan, takı çantası, saç kremi, yüz bakım serumu, bebek bezi gibi ürünlerde de indirim var. İşte 4 Mart 2025 tarihinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 4 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Maret Dana Kangal Sucuk 500 g 189 TL
- Sultan Et Dana Kaburga Füme Et 60 g 69 TL
- Namet Soslu Dana Döner 300 g 115 TL
- Aytaç Dana Jülyen Sosis 200 g 89 TL
- Yörükoğlu Yarım Yağlı Süt 1 L 24,90 TL
- Yörükoğlu Tam Yağlı Süzme Peynir 900 g 129 TL
- Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159 TL
BİM 4 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Ülker Dankek Hindistan Cevizli Mini Kek 160 g 29,50 TL
- Çaykur Siyah Çay Kamelya 1 kg 175 TL
- Cola Turka Gazlı İçecek Kola 3 L 49,50 TL
- Nestle 1927 Ekstra Sütlü Çikolata 65 g 41 TL
- Canpare Çikolata Kremalı Bisküvi 3x81 g 34 TL
- Ülker Dev Çikolatalı Gofret 230 g 98 TL
- Ülker Hanımeller Hindistan Cevizli ve Çikolatalı Kurabiye 276 g 62,50 TL
- Züber Nutzilla Kakaolu Fındık Kreması 315 g 175 TL
- Sima Dates Medjoul Yaş Hurma 450 g 159,50 TL
BİM 4 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Sleepy Bio Natural Hijyenik Ped 75 TL
- Agu Baby Bebek Bezi Aylık Paketler 229 TL
- Uni Baby Aile Islak Havlu 3x52’li 52,50 TL
- Fairy Yüzey Temizlik Havlusu 100’lü 99 TL
- Queen Bambu Tuvalet Kağıdı 40'lı 199 TL
- Queen Bambu Kağıt Havlu 16'lı 129 TL
- Vernel Çamaşır Yumuşatıcısı 125 TL
- Alo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 8 kg 299 TL