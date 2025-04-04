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BİM 4 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e elektrikli bisiklet geliyor!

Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 4 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 4 Nisan 2025 tarihinde BİM'de elektrikli bisikletten saç şekillendiriciye, elektrikli tek göz ocaktan mutfak robotuna, televizyondan cep telefonuna kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; tencere, saklama kabı, yastık, nevresim seti, pijama, masa örtüsü, süpürge ve pek çok oyuncak çeşidinde de indirim var. İşte 4 Nisan 2025 tarihinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

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BİM 4 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! - Resim: 1

BİM 4 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Pet Love Kedi Taşıma Çantası 749 TL

- Froggo Kedi Tırmalama Direği 199 TL

- Froggo Ahşap Demonte Kedi Evi 259 TL

- Happy Toozey Kedi Tırnak Makası 49 TL

- Polimod Kedi Kumu Küreği 15 TL

- Froggo Pet Tüy Temizleme Fırçası 219 TL

- Froggo İpli Köpek Diş Fırçalama Oyuncağı 189 TL

- Pet Love Lazerli Kedi Oyuncağı 229 TL

- KeySmart Pet Su Sebili 699 TL

- KeySmart Otomatik Pet Mama Kabı 1.990 TL

- Whikas Kuru Kedi Maması Sığır Etli - 289 TL

- Kitekat Kuru Mama Biftek & Sebzeli 51,59 TL

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BİM 4 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! - Resim: 2

BİM 4 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- TCL 43 İnç Full HD Android Smart TV 12.490 TL

- Altus 40 İnç Full HD Uydu Alıcılı Led TV 7.290 TL

- TCL 32 İnç Full HD Android Smart TV 7.990 TL

- Dijitsu 32 İnç HD Ready TV 4.290 TL

- Lexar USB Bellek 64 GB 199 TL

- OMIX X6 Cep Telefonu 6GB/128GB 5.750 TL

- Havit Kablosuz Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 549 TL

- Polosmart Rgb Gaming Mouse 199 TL

- Polosmart Wireless Mikrofon 429 TL

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BİM 4 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! - Resim: 3

BİM 4 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 15 L 109 TL

- Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 65 TL

- Okyanus Cam Sıvı Sabunluk 500 cc 59 TL

- Kare Saklama Kabı 550 ml 24,50 TL

- Sürgülü Süzgeç 55 TL

- Bambu Standlı 2’li Cam Sıvı Sabunluk 199 TL

- Siyah Kancalı Askı Raylı Metal Sepet 169 TL

- Bambu Kesme Tahtası 149 TL

- Kapaklı Leğen 10 L 99 TL

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BİM 4 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! - Resim: 4

BİM 4 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Kapaksız Kızartma Tenceresi 22 cm 349 TL

- Tava 28 cm 249 TL

- Kütahya Porselen Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 59 TL

- Halkalı Kulplu Borosilikat Kupa 480 ml 149 TL

- Desenli Dikdörtgen Sunumluk 27,5 cm x 16 cm 99 TL

- Büyük Salata Tabağı 23,5 cmx16,5 cm 119 TL

- Çerezlik Seti 249 TL

- Kilitli Saklama Kabı 65 TL

- Kilitli Saklama Kabı 400 cc 69 TL

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