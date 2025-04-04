BİM 4 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e elektrikli bisiklet geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 4 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 4 Nisan 2025 tarihinde BİM'de elektrikli bisikletten saç şekillendiriciye, elektrikli tek göz ocaktan mutfak robotuna, televizyondan cep telefonuna kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; tencere, saklama kabı, yastık, nevresim seti, pijama, masa örtüsü, süpürge ve pek çok oyuncak çeşidinde de indirim var. İşte 4 Nisan 2025 tarihinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 4 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Pet Love Kedi Taşıma Çantası 749 TL
- Froggo Kedi Tırmalama Direği 199 TL
- Froggo Ahşap Demonte Kedi Evi 259 TL
- Happy Toozey Kedi Tırnak Makası 49 TL
- Polimod Kedi Kumu Küreği 15 TL
- Froggo Pet Tüy Temizleme Fırçası 219 TL
- Froggo İpli Köpek Diş Fırçalama Oyuncağı 189 TL
- Pet Love Lazerli Kedi Oyuncağı 229 TL
- KeySmart Pet Su Sebili 699 TL
- KeySmart Otomatik Pet Mama Kabı 1.990 TL
- Whikas Kuru Kedi Maması Sığır Etli - 289 TL
- Kitekat Kuru Mama Biftek & Sebzeli 51,59 TL
BİM 4 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- TCL 43 İnç Full HD Android Smart TV 12.490 TL
- Altus 40 İnç Full HD Uydu Alıcılı Led TV 7.290 TL
- TCL 32 İnç Full HD Android Smart TV 7.990 TL
- Dijitsu 32 İnç HD Ready TV 4.290 TL
- Lexar USB Bellek 64 GB 199 TL
- OMIX X6 Cep Telefonu 6GB/128GB 5.750 TL
- Havit Kablosuz Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 549 TL
- Polosmart Rgb Gaming Mouse 199 TL
- Polosmart Wireless Mikrofon 429 TL
BİM 4 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 15 L 109 TL
- Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 65 TL
- Okyanus Cam Sıvı Sabunluk 500 cc 59 TL
- Kare Saklama Kabı 550 ml 24,50 TL
- Sürgülü Süzgeç 55 TL
- Bambu Standlı 2’li Cam Sıvı Sabunluk 199 TL
- Siyah Kancalı Askı Raylı Metal Sepet 169 TL
- Bambu Kesme Tahtası 149 TL
- Kapaklı Leğen 10 L 99 TL
BİM 4 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kapaksız Kızartma Tenceresi 22 cm 349 TL
- Tava 28 cm 249 TL
- Kütahya Porselen Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 59 TL
- Halkalı Kulplu Borosilikat Kupa 480 ml 149 TL
- Desenli Dikdörtgen Sunumluk 27,5 cm x 16 cm 99 TL
- Büyük Salata Tabağı 23,5 cmx16,5 cm 119 TL
- Çerezlik Seti 249 TL
- Kilitli Saklama Kabı 65 TL
- Kilitli Saklama Kabı 400 cc 69 TL