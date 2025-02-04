BİM 4 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de Hangi Ürünler İndirime giriyor?
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM Aktüel Kataloğu yayımlandı. 4 Şubat 2025 tarihi itibarıyla BİM'de bebek bezinden makyaj ürünlerine, yüz maskesinden oda kokusuna pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; sucuk, pirinç, dana döner, çikolata, mantı, yoğurt gibi gıda ürünleri de uygun fiyatlarla raflardaki yerini alacak. İşte 4 Şubat 2025 itibarıyla BİM'de indirimli fiyatlarla satışa sunulacak ürünler...
4 ŞUBAT 2025 BİM AKTÜEL KATALOĞU
- Antebella Antep Fıstığı Ezmesi 200 g: 299 TL
- Miskos Vanilya Aromalı Gofret 800 g. 69 TL
- Vivani Kadayıflı Antep Fıstıklı Krema Dolgulu Sütlü Çikolata 150 g: 189 TL
- Ülker Çilek Aromalı Marshmallowlu Çokomel 180 g: 45 TL
- Milka Bisküvi Parçacıklı Çikolata 300 g: 89 TL
- Tadelle King Size Fındık Parçacıklı Çikolata Bar 52 g: 84,50 TL
- Ülker Finger Bisküvi 750 g: 69 TL
Bebeto Karışık Meyve Aromalı Yumuşak Şeker 400 g 65 TL
Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 920 g 169 TL
Cosby Fun Sürpriz Yumurta 4x20 g 59 TL
Kinder Pingui Sütlü Çikolata Kaplı Kek 4x30 g 58 TL
4 ŞUBAT 2025 BİM AKTÜEL KATALOĞU
- Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg: 149 TL
- Kaanlar Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g: 239 TL
- Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g: 259 TL
- Aknaz Lor Peyniri 1000 g: 49,50 TL
- Otat Tereyağı 1000 g: 319 TL
- Dost Tam Yağlı Süt 1 L: 29,50 TL
- Feast Tırtıklı Patates 1 Kg: 79,50 TL
- Şenpiliç Piliç Kalçalı But 1 Kg: 54,90 TL
- Keskinoğlu Mexico Shots Tavuk Parçaları: 500 g 85 TL
- Superfresh Patates Kroket 450 g: 45 TL
- Sultan Et Dana Kangal Sucuk 500 g: 189 TL
- Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg. 228,50 TL
4 ŞUBAT 2025 BİM AKTÜEL KATALOĞU
- Ivory Islak Havlu 3x20'li: 25 TL
- Queen Desenli Peçete 202'li: 16,50 TL
- Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi: 319 TL
- Orkid Günlük Hijyenik Ped 52'li: 79,50 TL
- Hijyenik Ped Ekstra Cesaret Paketi 48'li: 175 TL
- Lipz Lip Balm: 45 TL
- Angie El Kremi 50 ml: 39,50 TL
- Makyaj Süngeri Seti: 75 TL
- Pudra/Fondöten Puf Süngeri Seti: 59 TL
- Eyeliner: 109 TL
- Boxer Erkek: 119 TL
- Kalın Termal Külotlu Çorap: 225 TL
- Elestan İp Askılı Ayarlı Atlet Kadın: 125 TL
- Casilli Soket Pelüş Çorap: 119 TL
- Makyaj Aynası 6 Ledli: 999 TL
- Sedefli Göz Toka: 119 TL
- Bambu Çubuklu Oda Kokusu: 109 TL