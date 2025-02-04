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BİM 4 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de Hangi Ürünler İndirime giriyor?

Binlerce kişinin merakla beklediği BİM Aktüel Kataloğu yayımlandı. 4 Şubat 2025 tarihi itibarıyla BİM'de bebek bezinden makyaj ürünlerine, yüz maskesinden oda kokusuna pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; sucuk, pirinç, dana döner, çikolata, mantı, yoğurt gibi gıda ürünleri de uygun fiyatlarla raflardaki yerini alacak. İşte 4 Şubat 2025 itibarıyla BİM'de indirimli fiyatlarla satışa sunulacak ürünler...

4 ŞUBAT 2025 BİM AKTÜEL KATALOĞU

- Antebella Antep Fıstığı Ezmesi 200 g: 299 TL

- Miskos Vanilya Aromalı Gofret 800 g. 69 TL

- Vivani Kadayıflı Antep Fıstıklı Krema Dolgulu Sütlü Çikolata 150 g: 189 TL

- Ülker Çilek Aromalı Marshmallowlu Çokomel 180 g: 45 TL

- Milka Bisküvi Parçacıklı Çikolata 300 g: 89 TL

- Tadelle King Size Fındık Parçacıklı Çikolata Bar 52 g: 84,50 TL

- Ülker Finger Bisküvi 750 g: 69 TL

Bebeto Karışık Meyve Aromalı Yumuşak Şeker 400 g 65 TL

Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 920 g 169 TL

Cosby Fun Sürpriz Yumurta 4x20 g 59 TL

Kinder Pingui Sütlü Çikolata Kaplı Kek 4x30 g 58 TL

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4 ŞUBAT 2025 BİM AKTÜEL KATALOĞU

- Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg: 149 TL

- Kaanlar Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g: 239 TL

- Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g: 259 TL

- Aknaz Lor Peyniri 1000 g: 49,50 TL

- Otat Tereyağı 1000 g: 319 TL

- Dost Tam Yağlı Süt 1 L: 29,50 TL

- Feast Tırtıklı Patates 1 Kg: 79,50 TL

- Şenpiliç Piliç Kalçalı But 1 Kg: 54,90 TL

- Keskinoğlu Mexico Shots Tavuk Parçaları: 500 g 85 TL

- Superfresh Patates Kroket 450 g: 45 TL

- Sultan Et Dana Kangal Sucuk 500 g: 189 TL

- Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg. 228,50 TL

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4 ŞUBAT 2025 BİM AKTÜEL KATALOĞU

- Ivory Islak Havlu 3x20'li: 25 TL

- Queen Desenli Peçete 202'li: 16,50 TL

- Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi: 319 TL

- Orkid Günlük Hijyenik Ped 52'li: 79,50 TL

- Hijyenik Ped Ekstra Cesaret Paketi 48'li: 175 TL

- Lipz Lip Balm: 45 TL

- Angie El Kremi 50 ml: 39,50 TL

- Makyaj Süngeri Seti: 75 TL

- Pudra/Fondöten Puf Süngeri Seti: 59 TL

- Eyeliner: 109 TL

- Boxer Erkek: 119 TL

- Kalın Termal Külotlu Çorap: 225 TL

- Elestan İp Askılı Ayarlı Atlet Kadın: 125 TL

- Casilli Soket Pelüş Çorap: 119 TL

- Makyaj Aynası 6 Ledli: 999 TL

- Sedefli Göz Toka: 119 TL

- Bambu Çubuklu Oda Kokusu: 109 TL

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