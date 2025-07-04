BİM 4 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e cep telefonu geliyor!
BİM 4 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu müşterilerin ilgisine sunuldu. BİM'de belirtilen tarihte cep telefonundan aksiyon kamerasına, çay makinesinden dikey süpürgeye, rattan koltuktan aşure tenceresine, temizlik setinden pipetli termosa kadar birçok ürün indirimde olacak.
BİM 4 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. BİM'de aksiyon kamerası, cep telefonu, televizyon, blender, nevresim takımı, oyuncak çeşitleri, mutfak gereçleri gibi pek çok ürün indirimli fiyatlarla raflarda müşterilerin ilgisine sunulacak.
İşte BİM 4 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 4 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Insta360 X3 Aksiyon Kamerası 14.500 TL
- LG 55' 4K Ultra HD Nanocell Tv 29.900 TL
- TCL 43' Full HD Android Smart Led Tv 11.750 TL
- Samsung Galaxy S21 FE Cep Telefonu 15.990 TL
- Arzum Choppy Doğrayıcı 1.250 TL
- Onvo Çay Makinesi 1.490 TL
- Keysmart Personal Blender 1.490 TL
- Keysmart Dikey Süpürge 1.590 TL
- Polosmart Kablosuz Kulaklık 499 TL
- Blaupunkt Kablosuz Hoparlör 649 TL
- Şarjlı Masaüstü Fan 349 TL
BİM 4 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Ares Rattan Koltuk 799 TL
- Lotus Koltuk 749 TL
- Zeugma Rattan Masa 1.099 TL
- Katlanır Sehpa 499 TL
- Basamaklı Plastik Tabure 249 TL
- Plastik Örgü Tabure 129 TL
- Kirli Sepetli Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL
BİM 4 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Berlin Aşure Tenceresi 829 TL
- Glass in love Cam Dondurma / Tatlı Kasesi 3'lü 109 TL
- Stoneware Fırın Kabı 109 TL
- Borcam Fırın Tepsisi 269 TL
- Paşabahçe Breakfast Club Kavanoz 2'li 189 TL
- Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 49 TL
- Metal Tepsili Çerezlilk Seti 119 TL
- Decolove Cam Vazo 149 TL