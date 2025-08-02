BİM 5-8 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e buz makinesi geliyor!
Merakla beklenen BİM 5-8 Ağustos 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. BİM'e buz makinesi, dondurma yapabilen hamur yoğurma makinesi, ütü, sürgülü aspiratör, düdüklü tencere, katlanabilir elektrikli bisiklet, vantilatör, tek göz ocak gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Peki, 5-8 Ağustos 2025 tarihlerinde BİM'de başka hangi ürünler indirime girecek?
BİM 5-8 Ağustos 2026 Aktüel Kataloğu belli oldu. Belirtilen tarihlerde BİM'de gıda ürünlerinden mutfak gereçlerine, elektronik aletlerden giyime kadar birçok ürün satışa sunulacak. Peki, BİM'de başka hangi ürünler indirime girecek?
İşte BİM 5-8 Ağustos 2026 Aktüel Kataloğu...
BİM 5 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Efsane Baldo Pirinç 5 Kg 350 TL
- Tamek Domates Salçası 1500 gr 95 TL
- Söke Un Çeşitleri 27.50 TL
- Söke Lavaş Tortilla 45 TL
- Pastavilla Lazanya 95 TL
- Tukaş Frenk Biber Turşu Çeşitleri 29.50 TL
- Güzin Köfte Harcı 19.50 TL
BİM 5 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Nestle Pure Life Su 12x0,5 Litre 49 TL
- Dimes Buzz Mango&Portakal Meyve Aromalı İçecek 1 L 32.50 TL
- Züber Granola Bar 19.50 TL
- Züber Yer Fıstığı Ezmesi 175 TL
BİM 5 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Bingo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 10 Kg 355 TL
- Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 399 TL
- Bingo Soft Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 139 TL
- Pantene Şampuan 115 TL
- Bade Naturel Şampuan 199 TL
- Kirpik Kıvırıcı 65 TL
- Soda Şişeli Manikür Seti 119 TL
- Duru Katı Sabun 99 TL
- Peluş Taç ve Bileklik Seti 119 TL
BİM 8 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL
- Kumtel Buz Makinesi 3.490 TL
- Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.349 TL
- Arzum Peta Ütü 899 TL
- Mutfak Tartısı 239 TL
- Elektronik Su Pompası 249 TL
BİM 8 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Dagi Kadın / Erkek Şort Takımı 459 TL
- Büyük Beden Kadın Kapri 199 TL
- Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL
- North Pasific Spor Çantası 399 TL
BİM 8 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Paşabahçe Kapaklı Patisserie Servis Tabağı 299 TL
- Paşabahçe Dikdörtgen Fırın Tepsisi 149 TL
- Paşabahçe Nova Su Bardağı 6'lı 249 TL
- Paşabahçe Leafy Su Şişesi 159 TL
- Paşabahçe Echo Kase 4'lü 119 TL
BİM 8 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Ütü Masası 799 TL
- Kelebek Kurutmalık 649 TL
- Tefal Düdüklü Tencere 4.999 TL
- Tefal Simplycity Krep Tava 649 TL
- Bambu Kapaklı Cam Matara 239 TL
- Sürgülü Süzgeç 55 TL
- Salata Kasesi 65 TL
- Kapaklı Mega Kase 109 TL