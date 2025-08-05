BİM 5 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi ürünler indirime giriyor?
İlgiyle takip edilen BİM 5 Ağustos 2025 Aktüel Kataloğu belli oldu. Bugün BİM'de pirinç, ton balığı, soğuk kahve, toz deterjan, bebek bezi, sıvı bulaşık deterjanı, yumuşatıcı, şampuan, kutulu makyaj sünger seti gibi pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışta olacak. Peki, bugün BİM'de başka hangi ürünler indirime girecek?
BİM 5 Ağustos 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 5 Ağustos 2025 tarihinde BİM'de gıdadan temizlik ürünlerine, kişisel bakımdan sağlıklı atıştırmalıklara kadar birçok ürün indirimde olacak. Peki, BİM'de başka hangi ürünler indirimde? İşte 5 Ağustos 205 Aktüel Kataloğu...
BİM 5 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Efsane Baldo Pirinç 5 KG 350 TL
- Zeytino Siyah Zeytin 1000 GR 105 TL
- Filiz Yumurtalı Uzun Erişte Makarna 27.50 TL
- Barilla Mini Midye Makarna 35 TL
- Barilla Deniz Kabuğu Makarna 35 TL
- Seğmen Marmelat Çeşitleri 45 TL
- Tukaş Frenk Biber Turşu Çeşitleri 29.50 TL
BİM 5 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Nestle Pure Life Su 12x0.5 Litre 49 TL
- Cafe Crown Ice Hazır Kahve Çeşitleri 16’lı 79.50 TL
- Limy Aromalı İçecek Çeşitleri 3 Litre 39.50 TL
- Avoya Meyveli Mineralli Gazlı İçecek 39.50 TL
- Züber Granola Bar 25 gr 19.50 TL
BİM 5 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Bingo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 10 KG 355 TL
- Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 399 TL
- Bingo Soft Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 139 TL
- Dalan Zeytinyağlı Sıvı Sabun 3 L 79 TL
- Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 L 149 TL
- Duru Katı Sabun 1000 GR 99 TL
- Peluş Taç Ve Bileklik Seti 119 TL
- Masaj Başlıklı At Kılı Fırça 129 TL
- Kirpik Kıvırıcı 65 TL
- Soda Şişeli Manikür Seti 119 TL
- Lip Gloss 75 TL