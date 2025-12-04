BİM 5 Aralık 2025 Aktüel Kataloğu, teknolojik ürün arayanlardan evini yenilemek isteyenlere, yılbaşı öncesi alışveriş yapacaklara kadar geniş bir kesime hitap eden ürünlerle raflarda yerini alıyor. Bu haftanın öne çıkan fırsatları arasında Nokia Tuşlu Cep Telefonu, Siyah Turbo Cam Ankastre Set, Elektrikli Süpürge Cyclone, 3 Bölmeli Ayakkabılık, Oyuncak Güzellik Masası ve Kablosuz Kulaküstü Kulaklık Lisanslı bulunuyor.