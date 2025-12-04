BİM 5 ARALIK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM'de neler var?
BİM 5 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! Bu hafta vitrinlerde 65'' 4K Google TV'den tuşlu cep telefonuna, ankastre setlerden kişisel bakım ürünlerine, elektrikli süpürgeden kahve makinelerine kadar geniş birçok ürün var. Mutfak gereçleri, cam saklama kapları, kışlık tekstil ürünleri, terlik ve kazak çeşitleri ile oyuncak ve kırtasiye reyonları da geliyor. Çocuklar için Barbie ve Hot Wheels setleri, evler için dekoratif mutfak ürünleri ve mini ev aletleri dikkat çekiyor. Peki 5 Aralık'ta BİM'e neler geliyor?
BİM 5 Aralık 2025 Aktüel Kataloğu, teknolojik ürün arayanlardan evini yenilemek isteyenlere, yılbaşı öncesi alışveriş yapacaklara kadar geniş bir kesime hitap eden ürünlerle raflarda yerini alıyor. Bu haftanın öne çıkan fırsatları arasında Nokia Tuşlu Cep Telefonu, Siyah Turbo Cam Ankastre Set, Elektrikli Süpürge Cyclone, 3 Bölmeli Ayakkabılık, Oyuncak Güzellik Masası ve Kablosuz Kulaküstü Kulaklık Lisanslı bulunuyor.
Peki 5 Aralık BİM'e başka hangi ürünler gelecek?
İşte 5 Aralık BİM kataloğu 2025...
BİM AKTÜEL 5 ARALIK 2025 KATALOĞU
- Nokia Tuşlu Cep Telefonu 1.790 TL
- TCL 65 İnç 4K HDR Google TV 29.500 TL
- Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL
- Mini Saç Kurutma Makinesi 790 TL
- Saç Düzleştirici 200 Derece 899 TL
- Wag Maşası 799 TL
- Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 999 TL
- Buharlı Mop 1.790 TL
- Elektrikli Süpürge Cyclone 3.500 TL
- Çay Makinesi 1.550 TL
- Türk Kahve Makinesi 1.650 TL
- Blender Seti 1.750 TL
BİM AKTÜEL 5 ARALIK 2025 KATALOĞU
- Balkabağı Dekorlu Fırın Kabı 379 TL
- Balkabağı Şekilli Kapaklı Kase 400 ml 279 TL
- Balkabağı Şekilli Tatlı Kaşığı 179 TL
- Bölmeli Akasya Sunumluk 179 TL
- Yuvarlak Çerezlik 159 TL
- Derin Tencere 529 TL
- Karnıyarık Tencere 499 TL
- Karnıyarık Tencere 499 TL
- 6'lı Cam Çay Fincan Seti 269 TL
- 6'lı Cam Kahve Fincan Seti 169 TL
- Gravürlü Çay Bardağı 6'lı 189 TL
- Desenli Cam Kapaklı Sürahi 299 TL
- Akasya Kapaklı Borosilikat Kavanoz 149 TL
- Sütlük 199 TL
BİM AKTÜEL 5 ARALIK 2025 KATALOĞU
- Çift Kişilik Battaniye 285 TL
- Kaşkorse 2'li Takım 599 TL
- Kaşe Pantolon Erkek 319 TL
- Tek Kişilik Battaniye 259 TL
- Bere Kadın 119 TL
- Peluş Patik 169 TL
- Kapaklı Eldiven 119 TL
- Yumak Çeşitleri 109/139 TL
- Keçe Terlik Kadın 89 TL
- Kalp Desenli Terlik Kadın 119 TL
- Ekose Desenli Terlik Erkek 69 TL
BİM AKTÜEL 5 ARALIK 2025 KATALOĞU
- 3 Bölmeli Ayakkabılık 1.590 TL
- Oyuncak Güzellik Masası 999 TL
- Kablosuz Kulaküstü Kulaklık Lisanslı 799 TL
- Neon Yarışlar Çifte Çember Pisti 899 TL
- Planlayıcı Tarihsiz Defter 149 TL
- Planlayıcı Tarihsiz Defter 199 TL
- Geçmeli Kalem 39 TL
- Kabartmalı Sticker Seti 49 TL
- Jump Ball Oyunu 299 TL
- Oyuncak Çöp Kamyonu 299 TL
- Oyuncak Yol Seti 499 TL
- Basmalı Vagonlu Tren 199 TL
- Müzikli Araba Balık Tutma Oyuncağı 229 TL
- Oyuncak Sevimli Bebek 189 TL
- Oyuncak Bebekli Pet Bakım Seti 199 TL
- Oyuncak Meyve Sebze Kesme 149 TL
BİM AKTÜEL 5 ARALIK 2025 KATALOĞU
- Akrilik Metal Makas 149 TL
- Akrilik Bant Kesici 129 TL
- Akrilik Masaüstü Kalemlik 169 TL
- Şeffaf Pullu Kalem Kutu 119 TL
- Tüylü Eğlenceli Tükenmez Kalem 69 TL
- Renkli İçi Figürlü Tükenmez Kalem 65 TL
- Eğlenceli 4 Renkli Tükenmez Kalem 55 TL
- Squishy Defter 169 TL
- Pati Fosforlu Kalem 99 TL
- Yapışkanlı Not Kağıdı Seti 69 TL
- Simli 2026 Günlük Ajanda 199 TL
- Şeffaf Renkli Bant 49 TL
- Eğlenceli Hesap Makinesi 175 TL