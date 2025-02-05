BİM 5 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de Oyun Bilgisayarı Satışta!
Merakla beklenen BİM 5 Şubat 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı ve BİM'e hangi ürünlerin geleceği, hangi ürünlerin indirime gireceği belli oldu. BİM'de oyun bilgisayarından bulaşık makinesine, buzdolabından çamaşır makinesine birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. İşte 5 Şubat 2025 itibarıyla BİM'de raflardaki yerini alacak ürünler ve fiyatları...
5 ŞUBAT 2025 BİM AKTÜEL KATALOĞU
- Monster Tulpar T6 V3. 2.5 Oyun Bilgisayarı: 64.295 TL
- Monster Abra A7 V15.3.3 Oyun Bilgisayarı: 36.295 TL
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5 ŞUBAT 2025 BİM AKTÜEL KATALOĞU
- 4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BMS: 11.390 TL
- 4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BM: 9.290 TL
- 8 KG Çamaşır Makinesi Key 8002 cm: 10.990 TL
- Nofrost Buzdolabı Key 490 NFS: 20.990 TL
- Nofrost Buzdolabı Key 430 NFE: 16.990 TL
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