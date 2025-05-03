Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 6-9 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 6-9 Mayıs 2025 tarihlerinde BİM'de motosiklet, düdüklü tencere, şarjlı elektrikli diş fırçası, tava, pazar arabası, mutfak gereçleri, çok amaçlı dolap, kumandalı yüksek hızlı araba ve pek çok gıda ürününde indirim var. İşte 6-9 Mayıs tarihlerinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

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