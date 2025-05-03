BİM 6-9 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e motosiklet geliyor!
Merakla beklenen BİM 6-9 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 6-9 Mayıs 2025 tarihlerinde BİM'de motosikletten cep telefonuna, buzdolabından set üstü ocağa, blender setinden saç kurutma makinesine, midi fırından dikey elektrikli süpürgeye kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 6-9 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 6-9 Mayıs 2025 tarihlerinde BİM'de motosiklet, düdüklü tencere, şarjlı elektrikli diş fırçası, tava, pazar arabası, mutfak gereçleri, çok amaçlı dolap, kumandalı yüksek hızlı araba ve pek çok gıda ürününde indirim var. İşte 6-9 Mayıs tarihlerinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 6 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Pirinç 5 kg 240,00 TL
- Un 5 kg 81,00 TL
- Kırmızı mercimek 2,5 kg 97,50 TL
- Nohut 2,5 kg 125,00 TL
- Siyah zeytin 1 kg 249,00 TL
BİM 6 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Süt 1 L 26,75 TL
- Kangal sucuk 500 gr 209,00 TL
- Tost peyniri 2 kg 349,00 TL
- Yoğurt 3 kg 119,00 TL
- Ayran 2 L 49,50 TL
BİM 6 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kaju Kreması 85 TL
- Cola Turka Gazlı İçecek 75 TL
- Hazarbey Keçiboynuzu 51 TL